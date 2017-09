7. Sieg im 7. Spiel: Deutsche verhindern Remis kurz vor Feierabend

Torwart-Titan Oliver Kahn sagte mal: «Ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss.»

Und den Deutschen genügt ein Hopser, um die Tschechen zu schlagen und mit dem siebten Sieg im siebten Spiel eine makellose Bilanz zu wahren.

Ein früher guter Spielzug bringt sie in Front: Mesut Özil spielt den Ball in die rechte Hälfte des Strafraums. Timo Werner erläuft ihn, schliesst aus sechs Metern ab, flach, mit dem Spitz, Tor. FCB-Goalie Tomas Vaclik hat keine Chance.

Danach? Verteidigen sie, lassen den Ball ein bisschen laufen, vor allem aber wackeln und zittern sie. Schliesslich tritt Vladimir Darida auf den Plan, ein Profi von Hertha Berlin, dessen Schuss aus 25 Metern im Lattenkreuz einschlägt, 78 Minuten sind gespielt. Ein Tor – so schön wie verdient.

Denn die Tschechen (auch mit FCB-Captain Marek Suchy in der Abwehr) beherzigen jene Tugend, die die Deutschen nur sporadisch zeigen: Sie kämpfen!

Was es nützt? Nix. Die Deutschen ziehen die Zügel kurz an. Und Mats Hummels köpfelt eine Flanke von Toni Kroos zum 2:1 ins Tor. 7. Spiel,, 7. Sieg.

Warum? Fragen Sie Oliver Kahn.

Kane trifft – im September

Die Engländer quälen sich zunächst genauso. Auf Malta stehts zur Pause 0:0. Dann erlöst sie Harry Kane in der 53. Minute. Letztlich siegt das Team von Gareth Southgate 4:0. Kane lässt ein zweites Tor folgen.

Kane? Er wurde diese Woche mit mit einer ungünstigen Statistik gepiesakt: Noch nie in seiner Karriere schoss er im August einen Treffer. Auch in diesem nicht. «Mich interessiert das nicht», liess er wissen. Und lässt zwei Tore folgen – am 1. September. (mis)

Die weiteren Partien

Kasachstan – Montenegro 0:3

Litauen – Schottland 0:3

Slowakei – Slowenien 1:0

San Marino – Nordirland 0:3

Norwegen – Aserbaidschan 2:0

Dänemark – Polen 4:0

Rumänien – Armenien 1:0