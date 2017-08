7-Tore-Spektakel zum Saisonauftakt: Diese Xhaka-Assists sorgen für irre Arsenal-Wende

Zusammen mit Mohamed Elneny bildet Granit Xhaka das Arsenal-Mittelfeld zum Premier-League-Auftakt gegen Leicester. Zuerst ist es der ägyptische Ex-FCBler, der in den Mittelpunkt rückt: Elnenys Flanke in den Strafraum findet Lacazette, dieser trifft – bereits in seiner 2. Ligaminute nach der Anreise aus Lyon!

Auch der andere Ex-Basler, Nati-Star Granit Xhaka, glänzt mit Zählbarem. Allerdings erst später, als Leicester 3:2 führt.

Der Reihe nach: Die Arsenal-Führung dreht Leicester schon in der ersten halben Stunde durch Okazaki (5.) und Vardy (29.). Welbeck gleicht für Arsenal kurz vor der Pause aus (45.+2) – 2:2. Bereits jetzt geniessen die Zuschauer ein Leckerbissen zum Premier-League-Auftakt!

Es kommt noch besser: Leicester geht wieder in Führung, wieder durch Vardy (56.). Bis in die 83. Minute bleibts dabei. Doch jetzt kommt Xhaka ins Spiel: Der Schweizer findet mit einer perfekten Aussenrist-Flanke Ramsey im Strafraum, der Waliser trifft.

Nur zwei Minuten später spediert Xhaka einen Eckball auf Girouds Kopf – wieder Tor! Zweiter Assist für den Mittelfeld-Strategen, der damit seine starke Vorbereitung bestätigt.

Arsenal bringt die 4:3-Führung über die Zeit, ein verrücktes Spiel endet im Emirates-Stadion. Ein Spiel, dass die neue Fussball-Saison in England würdig eröffnet. (str)

Die 1. Premier-League-Runde in der Übersicht

Arsenal – Leicester 4:3

Am Samstag

Watford – Liverpool 13.30 Uhr

West Bromwich – Bournemouth 16 Uhr

Chelsea – Burnley 16 Uhr

Everton – Stoke 16 Uhr

Southampton – Swansea 16 Uhr

Crystal Palace – Huddersfield 16 Uhr

Brighton – ManCity 18.30 Uhr

Am Sonntag

Newcastle – Tottenham 14.30 Uhr

ManUtd – West Ham 17 Uhr