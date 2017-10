Alex Frei vor Ungarn-Kracher: «Shaq soll meinen Rekord ruhig brechen!»

Es ist alles angerichtet. Über 30'000 Fans werden im St. Jakob-Park eine Höllenstimmung für unsere Nati machen. Ein Punkt gegen die Ungarn und wir gehen am Dienstag als Gruppenerster ins Endspiel von Portugal.

Was dabei sicher helfen würde, wäre ein Treffer. Zum Beispiel von Xherdan Shaqiri, der mit einem Tor Geschichte schreiben könnte. Mit dem 21. Tor im 65. Länderspiel würde er in die Top 10 der Rekordtorschützen vorstossen – und Stéphane Chapuisat (21 Tore in 103 Partien) verdrängen.

«Fakt ist, dass er auf bestem Weg ist, meinen Rekord zu brechen», sagt Alex Frei zu BLICK. Der Basler erzielte 42 Tore in 84 Länderspielen. «Die Voraussetzung ist allerdings, dass er nicht allzu viele Länderspiele wegen Verletzungen verpasst. Aber er soll meinen Rekord ruhig brechen. Es ist doch ein schöner Moment, wenn das irgendwann passiert. Ich freue mich mit jedem Nati-Spieler, der Erfolg hat.»

Shaqiri sagt lachend dazu: «Komisch, dass er hofft, dass ich seinen Rekord breche. Aber es spricht für ihn. Meine Ziele sind es schon, den Tor-Rekord von Alex und den Länderspiel-Rekord von Heinz Hermann (118 Spiele, die Red.) zu brechen.»

Shaqiri wird am Dienstag 26 Jahre alt. In jenem Alter stand Alex Frei bei 19 Treffern – also hatte ein Tor weni­ger erzielt als Shaqiri. Frei glaubt, dass Shaqiri in jedem zweiten Spiel treffen muss, um seinen Rekord zu schnappen. «Entscheidend wird sein, dass der Hunger nach Erfolg, die Leistungsbereitschaft auch in der zweiten Hälfte seiner Karriere da sind.»

Die Frage ist, ob es so weitergeht für Shaqiri – oder wie stark ihn seine Muskeln immer wieder bremsen. Frei: «Ich glaube nicht, dass er unseriös lebt. Explosive Spieler wie er sind einfach anfällig. Wichtig ist jetzt, dass er eine bis zwei Saisons konstant bleibt und durchspielt – dann wird er auch wieder zu einem Top-Klub wechseln. Denn bei Stoke City ist er vom Potenzial, vom Talent her verschenkt.»

Torschützen Nati

1. Alex Frei (42 Tore in 84 Länderspielen)

2. Kubilay Türkyilmaz (34 Tore in 62 Länderspielen)

3. Max Abegglen (32 Tore in 68 Länderspielen)

4. André Abegglen (30 Tore in 52 Länderspielen)

5. Jacques Fatton (29 Tore in 53 Spielen)

6. Adrian Knup (26 Tore in 48 Länderspielen)

7. Josef Hügi (23 Tore in 34 Länderspielen)

8. Charles Antenen (22 Tore in 56 Länderspielen)

9. Lauro Amado (21 Tore in 54 Länderspielen)

10. Stéphane Chapuisat (21 Tore in 103 Länderspielen)

11. Xherdan Shaqiri (20 Tore in 64 Länderspielen)