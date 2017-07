Anhänger stehen plötzlich im Hotel: Tramezzani zahlt Sion-Fans in Litauen Pizza

Von Sitten nach Marijampole (Litauen) sind es mit dem Auto 1933 Kilometer. Die meisten Sion-Fans nahmen vergangene Woche die Reise wohl per Flugzeug in Angriff, ein Frust war sie aufgrund der peinlichen Vorstellung ihrer Mannschaft in der Europa-Leauge-Quali trotzdem.

Um 21.45 Uhr Ortszeit war das Sion-Debakel Tatsache. Viele Fans wollten danach im 47'000-Einwohner-Städtchen immerhin noch zu Abend essen.

Die nächste böse Überraschung folgte sogleich: Praktisch alle Restaurants in Marijampole hatten um diese Uhrzeit schon geschlossen. Auf der Suche nach einem Znacht landete rund ein Dutzend Sion-Fans schliesslich im Hotel Merkur, wie «Le Matin» schreibt.

Auch dort gab es vorerst nichts zu futtern. Grund auch hier: Die Walliser kamen zu spät. Im Hotel Merkur residierte aber auch die Mannschaft des FC Sion. So griff Trainer Tramezzani ein, bestellte für das ganze Grüppchen eine Runde Pizza und übernahm auch die Rechnung. Eine schöne Geste!

Liefern jetzt auch die Stars auf dem Rasen? Am Sonntag empfangen die Walliser Lausanne, nächsten Mittwoch gilt es im Stade de Genève die 0:3-Hinspiel-Pleite gerade zu biegen. (rab)