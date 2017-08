Welch ein Pech für einige Leichtathleten an der WM in London! Ein übler Virus raubt ihnen die Chance, um die Medaillen zu kämpfen und zerstört so eine monatelange Vorbereitung. Mehrere deutsche und kanadische Sportler, die im «Tower»-Hotel logieren, litten in den letzten Tagen an einer Magen-Darm-Grippe.

Die deutsche Dreispringerin Neele Eckhardt konnte wenigstens am Montag noch den Final bestreiten. Schlechter erging es Botswanas Isaac Makwala, einem der Favoriten über 400 Meter. Er musste wegen einer Lebensmittelvergiftung für die 200-Meter-Vorläufe forfait erklären, wie die BBC berichtet.

Das Organisationskomitee bestätigt in einer Mitteilung: «Es gab eine Anzahl von Fällen einer Magen-Darm-Erkrankung bei Teammitgliedern in einem der Mannschaftshotels. Die Betroffenen wurden medizinisch betreut und entsprechende Vorsichtsmassnahmen getroffen.»

Der deutsche Verbandsarzt Andrew Lichtenthal erklärt gegenüber der Agentur SID: «Wir haben daraufhin zusammen mit der medizinischen Kommission der IAAF Gespräche geführt und die Hygienestandards im Hotel wurden kurzfristig deutlich erhöht.»

Die Sportler sind dabei angewiesen, Desinfektionsmittel zu nutzen, sich öfters die Hände zu waschen oder überschwängliche Umarmungen zu vermeiden. (rib)