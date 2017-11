Federer, Roger - Goffin, David

Sie stehlen Papa Federer in Wimbledon die Show: So herzig jubeln Rogers Buben mit

Die Tennis-Saison geht am Sonntag mit dem Final an den ATP Finals in London zu Ende. Bleibt Roger Federer (36) bis dahin ungeschlagen, vergrössert er seine Sammlung an Rekorden.

Roger Federer ist an den ATP Finals in der Londoner O2-Arena der letzte grosse Zuschauermagnet. Die Fans strömen vor allem wegen des Schweizers in die Halle. Nur bei seinen drei Spielen war die Session ausverkauft. Das wird auch heute Samstag im Halbfinal gegen den Belgier David Goffin (26, ATP 8) der Fall sein (15 Uhr, Blick.ch live).

Trotzdem wirds dieses Jahr nichts mehr mit einem Zuschauerrekord an den Finals. Federer, der in seiner Karriere schon zig Bestmarken geholt hat, kann in London aber seine individuelle Rekord-Sammlung ausbauen. Schnappt er sich den Finals-Titel, würde Roger zum sechsten Mal das Turnier ohne Niederlage gewinnen und sich damit allein an die Spitze vor Ivan Lendl setzen.

Definitiv klar wäre so auch, dass Federer seine Niederlagen in diesem Jahr an einer Hand abzählen kann. Hand aufs Herz, wer kann sich noch diese Vier erinnern? Wir helfen auf die Sprünge. Die Bezwinger Federers 2017 heissen Donskoy (Februar, Dubai), Haas (Juni, Stuttgart), Zverev (August, Montreal) und Del Potro (September, US Open).

Damit würde Federer sein Rekord-Jahr 2005 egalisieren, wo er ebenfalls nur vier Partien verlor – allerdings auch 27 Spiele mehr bestritt.

Einen Strich durch die Rechnung kann ihm heute aber David Goffin machen. Angesichts Federers 6:0-Bilanz im direkten Duell sagt der Belgier nur: «Ich habe nichts zu verlieren. Er spielt momentan so gut.»