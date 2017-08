Auf dem Auto prangt das Häschen: Schweizer DTM-Fahrer Müller liebt Ex-Playmate

Es ist das auffälligste Auto in der ganzen DTM: Der Audi mit dem weltberühmten Playboy-Logo auf den Türen. Im Boliden mit der Nummer 51 sitzt der einzige Schweizer in der deutschen Tourenwagen-Serie, der Thuner Nico Müller (25). Er sagt: «Ich bin sehr stolz darauf, eine so bekannte Marke auf dem Auto zu haben. Ich finde, es ist das schönste Auto im ganzen Startfeld!»

Ein Blickfang sind oft auch ­Müllers Grid-Girls. Das Männermagazin schickt zu einigen Rennen Playboy-Bunnys auf die Startaufstellung. «Das ist vor allem schön für meine Mechaniker. Ich selber bin vor dem Start schon im Konzentrationstunnel, da habe ich keine Augen mehr dafür», sagt Müller, der seine vierte DTM-Saison (1 Rennsieg) fährt und ­aktuell auf Gesamtrang 14 liegt.

Nico ist sowieso in festen Händen. Sein Herz gehört Victoria Paschold (26) aus Leipzig. Die Deutsche studierte Sport, war Miss Sachsen-Anhalt, trat in TV-Shows auf und ist heute Model. Und sie war im November 2013 Playmate des Monats!

Der Playboy-Fahrer liebt ein Ex-Playmate. Müller schmunzelt und sagt: «Ich hatte davon keine Ahnung, als wir uns kennengelernt haben! Sie entspricht überhaupt nicht dem Klischee. Ihr Charakter fasziniert mich extrem, wir sind sehr glücklich.»

Im Frühling 2016 haben sie sich kennengelernt, seit letztem Herbst sind sie ein Paar. Vor ein paar Monaten ist Victoria zu Müller nach Bern gezogen. Nico: «Es ist relativ schnell gegangen. Nach Deutschland ziehen wollte ich nicht. Die Schweiz ist für mich ideal, um die Batterien aufzu­laden und Spass zu haben.»

Weil der 25-Jährige wegen seiner vielen Rennen im Ausland nur rund 140 Tage im Jahr zu Hause ist, arbeitet Victoria neben ihren Model-Jobs nun in Bern in einer Boutique. Müller: «So lernt sie neue Leute kennen, auch wenn ich nicht da bin. Es gefällt ihr sehr.»

In der Liebe stimmts bei Müller. Auch auf den DTM-Strecken fehlt nicht viel, damit beim Berner alles im Lot ist. «Hier fährst du gegen Vollprofis, das Niveau ist extrem hoch. Ich habe das Tempo für die Top 5, aber alle Faktoren müssen zusammenpassen», sagt Nico, der für Audi sporadisch auch Langstrecken-Rennen fährt.

Zurück im Playboy-Auto ist Müller am nächsten Wochenende in Zandvoort (Ho).