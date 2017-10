Liveticker :  HC Davos - EHC Kloten

Am Montag wurde Trainer Pekka Tirkkonen gefeuert. Tags darauf gewann der EHC Kloten gegen Lugano. Gelingt heute in Davos der nächste Sieg, so dass ein neuer Trainer warten muss? Verfolgen Sie die Partie ab 19.45 Uhr live auf BLICK!

Was machen die Klotener, wenn es ihnen so ergeht wie letzte Saison dem EHC Biel? Die Seeländer starteten damals unter Interimstrainer Mike McNamara überraschend durch. Lars Leuenberger, der als neuer Coach vorgesehen war, guckte in die Röhre und fand danach auch keinen anderen Job an der Bande mehr.

Dem Vernehmen nach soll just Kevin Schläpfer, der vor einem Jahr bei den Bielern gefeuert wurde, Wunschkandidat der Klotener sein. Präsident Hans-Ulrich Lehmann hätte jedenfalls gerne einen Schweizer Trainer. Am Wochenende kommt es zu Gesprächen mit Schläpfer, der heute nach einem USA-Aufenthalt in Kloten landete.

Während die Flieger nach einem neuen Trainer Ausschau halten, spielt das Team heute in Davos zum zweiten Mal seit der Entlassung von Pekka Tirkkonen. Wie schon beim 3:1-Sieg gegen Lugano am Dienstag steht das Interimsduo Niklas Gällstedt/André Rötheli an der Bande. Mit einem weiteren Sieg könnten sie Schläpfer – vorausgesetzt, dass er den Job überhaupt will – zappeln lassen.

Verfolgen Sie die Partie Davos gegen Kloten ab 19.45 Uhr live auf BLICK im Ticker.