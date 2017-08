Ausser Spesen nichts gewesen: Albanien-Coach sieht Xhaka sitzen!

Ist das nicht? Doch er ist es: Christian Panucci, 57-facher italienischer Nationalspieler, Ex-Milan-, Real-, Inter- und Roma-Verteidiger, jetzt Trainer der albanischen Nationalmannschaft. Am Sonntag sitzt der 44-Jährige im Joggeli, um Taulant Xhaka zu beobachten.

Der hatte sich mit Panuccis Vorgänger Gianni de Biasi verkracht, weil dieser ihn zuletzt in der WM-Quali nicht berücksichtigt hatte. «Ich habe ihm gesagt, dass es bei mir keine Heiligen, auch keine Maradonas und Pelés in der Mannschaft gebe», sagte De Biasi damals zu BLICK und unterstellte Xhaka, dass dieser sich nicht an die Anweisungen des Trainers halte.

Auch an der EM in Frankreich gabs Zoff mit Xhaka. De Biasi: «Vor dem zweiten EM-Spiel gegen Frankreich kamen Xhaka und Shkelzen Gashi zu mir, als sie gesehen hatten, dass sie beide nicht in der Startformation stehen. Sie waren über meine Entscheidung nicht erfreut, drohten damit, das EM-Camp zu verlassen und nach Hause zu gehen. Ich antwortete, dass es nicht nötig sei, freiwillig zu gehen. Ich würde sie heimschicken. Nachdem ich noch ein paar Worte mit ihnen wechselte, entschieden sie sich, doch zu bleiben.»

Nun ist de Biasi Geschichte, ob Nachfolger Panucci in Zukunft auf Xhaka setzen wird? Erkenntnisreicher ist der Italiener nach dem Spiel gegen den FCL nicht, Xhaka sitzt auch beim FCB dort, wo er zuletzt unter de Biasi sass: Auf der Bank.