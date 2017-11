Bälle mit Flügel eingetauscht: Diese Basketball-Schwedin ist jetzt ein Victorias-Secret-Engel

Elsa Hosk (29) hatte in ihrer Jugend eine grosse Vorliebe: Basketball. Die Schwedin ist talentiert, beginnt bereits im zarten Alter von sieben Jahren Bälle zu werfen. «Ich brachte meinen Vater dazu, einen Korb in unserer Strasse aufzustellen. Von da an habe ich jeden Tag trainiert», sagt sie gegenüber der englischen Zeitung «The Sun».

Das viele Training zahlt sich aus. Hosk wird Teil des schwedischen Spitzenteams Zero-Eights. Nur: Die heute 29-Jährige hat noch einen anderen Traum, nämlich Modeln.

Der Haken: Die beiden Hobbies kann sie nicht unter einen Hut bringen. «Ich war Teamkapitän, habe aber wegen dem Modeln immer wieder Spiele verpasst.» Sie muss sich zwischen ihren zwei Leidenschaften entscheiden – und wählt das Modeln.

Im Nachhinein war es die richtige Entscheidung, mittlerweile läuft Hosk als Victorias-Secret-Engel über den Laufsteg und ist eines der gefragtesten Models unserer Zeit. Und die Erfahrung als Basketballspielerin habe ihr auch für ihre jetzige Karriere geholfen: «Du bist ein besseres Model, wenn du athletisch bist.»

Ihre Liebe zum Spalding hat die 29-Jährige aber nicht verloren. «Ich habe zwar das Modeln gewählt, trotzdem vermisse ich Basketball.» (ome)