Jetzt gehts endlich vorwärts im Neymar-Theater, und wie!

Wie der FC Barcelona in einem Communiqué bestätigt, hat der Brasilianer am Mittwochmorgen mit seinem Berater offiziell den Wunsch der Ziehung der Ausstiegsklausel geäussert.

Heisst: Er will die Katalanen definitiv für die festgeschriebenen 222 Millionen verlassen. «Neymar Jr. hat seinen Mitspielern mitgeteilt, dass er den Klub verlassen will. Er hat sich von allen verabschiedet und das Trainingsgelände mit Einverständnis von Trainer und Verein wieder verlassen.» Der 25-Jährige fährt in seinem blauen Audi davon – wohl für immer.

Sein Teamkollege Lionel Messi (30) schreibt via Instagram einen bewegenden Abschiedsgruss an seinen Freund aus Brasilien: «Es war mir eine riesige Freude, all diese Jahre mit Dir zu bestreiten, mein Freund. Ich wünsche Dir viel Glück für Deinen neuen Lebensabschnitt!»