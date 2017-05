Traumtor gegen Watford: Liverpool festigt direkten CL-Platz dank Can-Fallrückzieher

Wegen solchen Toren geht man ins Stadion: Ein butterweiche Flanke von Liverpools Lucas Leiva nimmt Emre Can im gegnerischen Strafraum als Einladung zu einem wunderbaren Fallrückzieher.

Can jubelt mit Trainer und Landsmann Jürgen Klopp, sogar die Fans von Heimteam Watford applaudieren.

Das Traumtor unmittelbar vor der Pause ist mit etwas Glück das einzige Tor des Abends: Sekunden vor Schluss trifft Watford-Ösi Prödl nur die Latte.

Während Valon Behrami bei Watford verletzt fehlt, macht Liverpool einen grossen Schritt in Richtung Champions League: Weil alle Konkurrenten um die direkte Qualifikation (ManCity, ManUtd und Arsenal) am Wochenende Punkte liegen lassen, haben die «Reds» auf Rang 3 nun drei Zähler Abstand auf ManCity auf Rang 4, bei allerdings einem Spiel mehr.

Xhakas Arsenal im Derby abgewatscht

Die Fronten vor diesem letzten North London Derby an der alten White Hart Lane sind klar. Tottenham liegt hinter Chelsea auf Platz 2, während Arsenal noch um die Champions League kämpft.

Wie die Fronten, so das Spiel. Harry Kane vergibt schon nach 30 Sekunden die erste gute Chance. Nachher gehts so weiter. Dele Alli per Kopf und Eriksen mit einer Direktabnahme verfehlen das Tor. Arsenal bis in die 35. Minute blass.

Dann drehen die Gunners auf. Doch Granit Xhaka (bis 65.) und Co. bekommen nichts Zählbares hin. Auch unmittelbar nach der Pause ist Arsenal besser. Ein Doppelschlag bricht jedoch das Genick des Wenger-Teams.

Dele reagiert nach einem herrlichen Eriksen-Dribbling in der 55. Minute am schnellsten. Das nicht unverdiente 1:0. Nur zwei Minuten später kommt Koscielny gegen Kane zu spät. Penalty, der Gefoulte selbst verwandelt eiskalt.

In der Folge ists gelaufen. Die Spurs spielen den Sieg souverän runter. Wenger ist düpiert. Die Heimfans zeigen Schilder, worauf «in Arsene we trust» zu lesen ist. Und zwischenzeitlich singen die Fans der Spurs: «We want you to stay». Zum ersten Mal in seiner Laufbahn ist er in der Liga hinter dem grossen Rivalen aus Tottenham klassiert. Die Gunners bleiben auf Platz sechs kleben. Tottenham hält den Vier-Punkte-Rückstand auf Chelsea aufrecht.

Mourinho verpasst beinahe ManUtd-Führung

Steht dieser 30. April für den Tag der Schwalben? Nur kurz nach der Mega-Schwalbe von Kevin Strootman im Römer Derby hebt im Old Trafford zu Manchester nämlich auch United-Spieler Marcus Rashford ab und erschummelt sich ebenfalls einen Elfmeter.

Doch während sich Wayne Rooney für die Ausführung des Penaltys bereit macht, ist dessen Coach schon fast in der Kabine. José Mourinho hatte sich offenbar bereits mit dem 0:0 nach 45 Minuten abgefunden.

Doch der Portugiese bekommt den Pfiff gerade noch rechtzeitig vor dem Spielertunnel mit und verfolgt den Führungstreffer dann eben mal aus anderer Perspektive. Den 1:1-Ausgleich zum Endergebnis in der 79. Minute durch Sigurdsson sieht «Mou» dann wieder von der Bank aus.

Ein Rückschlag für die «Red Devils» im Kampf um Platz 3, ein wichtiger Punkt für Swansea gegen die Relegation.

Auch City nur mit Remis

Tabellenführer Chelsea marschiert munter weiter Richtung Meistertitel. Das Team von Antonio Conte ist auswärts bei Everton nur selten gefordert. In der zweiten Hälfte machen Pedro (66.), Cahill (79.) und Willian (87.) die Tore zu einem lockeren 3:0-Sieg im Goodison Park.

Neben ManUtd reicht es auch dem zweiten Klub aus Manchester nur zu einem Punkt gegen einen Abstiegskandidaten. Pep Guardiolas City gerät gegen Middlesbrough zweimal in Rückstand. Negredo (38.) und Arsenal-Leihgabe Chambers (77.) treffen für «Boro», Aguero per Penalty (69.) und Gabriel Jesus (85.) können für City jeweils ausgleichen. 2:2.

Die Resultate vom Samstag:

Sunderland – Bournemouth 0:1



Bis zur 88. Minute lebt in Sunderland die Hoffnung, doch noch irgendwie in der höchsten englischen Spielklasse zu verbleiben. Dann aber schlägt Bournemouths Joshua King zu. Der Abstieg ist besiegelt, weil Hull City in Southampton gleichzeitig ein Remis einfährt. Das bedeutet auch, dass es in der kommenden Saison im Nordosten Englands keine Derbys gegen Newcastle zu bestaunen gibt. Die «Magpies» haben unter der Woche den Aufstieg in trockene Tücher gepackt.

Southampton – Hull City 0:0



Eldin Jakupovic hält bei Hull City die Null fest. Der Schweizer Goalie im Dress der «Tigers» trotzt Southampton mit seiner Equipe einen Punkt ab. Und das, indem er in der 91. Minute einen Elfmeter von Southamptons Tadic hält! Trotzdem befindet man sich nach wie vor im Tabellensumpf. Auf den direkten Abstiegsplatz sind es drei Punkte, wobei das auf Rang 17 liegende Swansea ein Spiel weniger auf dem Konto hat.

West Bromwich Albion – Leicester City 0:1



Nach zuletzt fünf Partien ohne Erfolg rehabilitiert sich Leicester City in West Bromwich. Gegen die «Baggies» gewinnt das Team von Craig Shakespeare mit 1:0. Das goldene Tor markiert Topskorer Jamie Vardy in der 43. Minute. Die «Foxes» werden diese Saison mit dem Abstieg wohl nichts mehr zu tun haben.

Stoke City – West Ham United 0:0



Kein Sieger im Schweizer Duell zwischen Xherdan Shaqiri und Edimilson Fernandes. Beide Nati-Stars stehen bei ihren Teams 90 Minuten lang auf dem Feld. Der Zauberwürfel schnuppert am entscheidenen Treffer, verliert aber das Duell gegen die Querstange.

Crystal Palace – Burnley 0:2



Burnley macht einen grossen Schritt in Richtung Ligaerhalt. Bei Crystal Palace gewinnt man mit 2:0. Damit hieven sich die «Clarets» neu auf Rang 14. Crystal Palace liegt mit einem Punkt weniger auf Platz 16.(fan/leo/sag/sih)