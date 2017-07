Beim Seilspringen um 6 Uhr morgens: Sions wichtigster Mann schon verletzt!

48 Stunden vor Anpfiff der neuen Saison beklagt der FC Sion bereits einen prominenten Verletzten: Christian Constantin höchstpersönlich!

Der Sittener Präsident hat sich laut «lematin.ch» am vergangenen Freitag während der Morgengymnastik am Meniskus im rechten Knie verletzt. Am Donnerstag nun die Operation in Martigny durch Dr. Oliver Siegrist, der für den Eingriff extra seine Ferien verschob.

«Ich habe mir das beim Seilspringen zugezogen – um 6 Uhr morgens!», so Constantin. «Vor etwa zehn Jahren war ich schon mal am linken Meniskus verletzt.»

Die OP bei Dr. Siegrist sei perfekt verlaufen. Constantin konnte das Spital schon am Donnerstag wieder verlassen. CC: «Er hat das einwandfrei hingekriegt und mir nur gesagt, dass ich drei Tage ruhen muss.»

Am Sonntag in Thun will der Sion-Boss aber bereit sein: «Ich werde zum Saisonstart wieder voll angreifen!» (wst)