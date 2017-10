Bilder von Box-Legende zu Unrecht benutzt: Muhammad Ali verklagt TV-Sender auf 30 Mio. Dollar

Im Juni 2016 stirbt Muhammad Ali. 74-Jährig, schwer gezeichnet von der Parkinson-Krankheit. Im Februar 2017 taucht der Box-Champion plötzlich wieder auf dem Bildschirm auf – in einer Werbung für den Super Bowl auf dem TV-Sender «Fox».

Das könnte für den TV-Sender nun teuer werden: Muhammad Ali Enterprises, die Firma, die die Bildrechte des Grössten Boxers aller Zeiten vermarktet, verklagt «Fox» nun – auf 30 Millionen US-Dollar!

Man habe nicht gefragt, ob man Ali als Figur verwenden dürfe, heisst es bei der Ali-Firma. «Fox hat stark davon profitiert, als es Muhammad Ali benutzt hat, um für sich selber zu werben. Und sollte dafür bezahlen.»

Schlechtes Omen für «Fox»: Die Anwälte, die für Ali ins Rennen gehen, haben in einem ähnlichen Fall bereits neun Millionen Dollar für Basketball-Legende Michael Jordan herausgeschlagen. Gleichzeitig vertreten sie Fussball-Gott Pélé in einem vergleichbaren Fall, in dem der Brasilianer gegen die Hightech-Firma Samsung vorgeht.