Nationaltrainerin Voss-Tecklenburg nach EM-Fehlstart: «Ich kann es mir nicht erklären»

Das Spiel:

Unsere Nati zeigt eine erste Halbzeit zum Vergessen. Viele Fehlpässe und böse Abwehrschnitzer wechseln sich ab. Das nutzt Aussenseiter Österreich eiskalt aus und geht schon nach einer Viertelstunde durch Nina Burger in Führung. Die Schweiz kann nicht reagieren und kann sich kaum gute Chancen rausspielen. Spätestens nach dem diskussionslosen Notbremse-Platzverweis gegen Rahel Kiwic ist die Pleite besiegelt. Das Schlussfurioso kommt zu spät. Was für ein EM-Fehlstart gegen das auf dem Papier schwächste Team in der Gruppe!

Das Tor:

15. Minute, 1:0 | Ein Befreiungsschlag von Goalie Thalmann missrät, die Ösis fangen den Ball ab und schalten sofort um. Zadrazil schickt Burger steil, die alleine vor Thalmann in die nahe Ecke trifft.

Die Beste:

Nina Burger. Die Ösi-Rekordspielerin wirbelt die Nati-Abwehr immer wieder böse durcheinander und schiesst ihr Team zum Startsieg.

Die Schlechteste:

Rahel Kiwic. Die Nati-Innenverteidigerin ist immer wieder unsicher und erweist mit dem Notbremse-Platzverweis dem Team einen Bärendienst.

Das gab zu reden:

Nati-Trainerin Voss-Tecklenburg bringt mit Géraldine Reuteler (18) die jüngste Kader-Spielerin gleich im ersten Spiel von Anfang an. Aber vor allem gibt zu reden, dass die Nati im ersten EM-Auftritt fast alles schuldig bleibt.

Das sagt Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg:

«Ich kann mir es nicht erklären, am Morgen wirkte das Team voll konzentriert und fokussiert. Wir haben aufgrund der ersten Halbzeit verloren. Da sind wir nie an das herangekommen, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren ein bisschen mutlos und sind in eine Unsicherheitsspirale geraten, haben fast keinen Zweikampf gewonnen. Wir waren nervös und haben viele Fehler gemacht. Es waren keine Spielerinnen da, die das Heft in die Hand nehmen. Wir haben auf keiner Position das gezeigt, was in einem solchen EM-Spiel nötig wäre.»

So geht es weiter:

Die Nati bekommt es in Runde 2 der Gruppenphase mit Island zu tun. Das Spiel steigt am Samstag um 18.00 Uhr in Doetinchem im kleinsten EM-Stadion (10500 Plätze). Österreich muss gegen Frankreich ran (20.45 Uhr).

Österreich – Schweiz 1:0 (1:0)

SR: Steinhaus (De) – Stadion de Adelaarshorst, Deventer (Ho) – 4'781 Fans

Tor: 15. Burger (Zadrazil) 1:0.

Österreich: Zinsberger; Schiechtl (77. Schnaderbeck), Wenninger, Kirchberger, Aschauer; Puntigam; Feiersinger, Zadrazil, Billa (83. Pinther), Makas (39. Prohaska); Burger.

Schweiz: Thalmann; Crnogorcevic, Kiwic, Abbé (57. Bernauer), Maritz; Bachmann, Wälti, Moser, Dickenmann; Reuteler (62. Brunner), Humm (57. Aigbogun).

Gelbe Karten: 19. Abbé (Foul). 55. Kirchberger (Foul). 71. Burger (Foul).

Rote Karte: 60. Kiwic (Notbremse).

Die Frauen-EM im Überblick

Gruppe A

Niederlande – Norwegen 1:0

Dänemark – Belgien 1:0

20.7. 18:00 Norwegen – Belgien

20.7. 20:45 Niederlande – Dänemark

24.7. 20:45 Belgien – Niederlande

24.7. 20:45 Norwegen – Dänemark

Gruppe B

Italien – Russland 1:2

Deutschland – Schweden 0:0

21.7. 18:00 Schweden – Russland

21.7. 20:45 Deutschland – Italien

25.7. 20:45 Russland – Deutschland

25.7. 20:45 Schweden – Italien

Gruppe C

Österreich – Schweiz 1:0

18.7. 20:45 Frankreich – Island

22.7. 18:00 Island – Schweiz

22.7. 20.45 Frankreich – Österreich

26.7. 20:45 Schweiz – Frankreich

26.7. 20:45 Island – Österreich

Gruppe D

19.7. 18:00 Spanien – Portugal

19.7. 20:45 England – Schottland

23.7. 18:00 Schottland – Portugal

23.7. 20:45 England – Spanien

27.7. 20:45 Portugal – England

27.7. 20:45 Schottland – Spanien