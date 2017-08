Brighton will FCZ-Stürmer-Star: 10-Mio-Angebot für Dwamena!

Es ist ein Meister-Stück von FCZ-Präsident Ancillo Canepa und seinem Team. Vor einem halben Jahr holt der FC Zürich Raphael Dwamena (21) von Austria Lustenau für geschätzte 300'000 Franken.

Nun, sechs Monate später, ist der Stürmer mehr als das 30-fache wert! Wie BLICK aus England erfuhr, bietet Premier-League-Aufsteiger Brighton eine Ablösesumme von über 10 Millionen Franken für den Stürmer.

Canepa bestätigt gegenüber BLICK, dass eine Offerte auf dem Tisch liegt. «Wir haben immer wieder Anfragen für ihn auf dem Tisch», sagt er. «Und ja, wir haben aktuell ein Angebot aus England vorliegen. Aber wir wollen ihn aus sportlichen Gründen nicht abgeben.»

18 Tore hat Dwamena in 20 Spielen für Lustenau geschossen. Beim FCZ traf er 12 Mal in der Challenge League in einem halben Jahr. Und zwei Treffer gelangen ihm auch in der Super League - der Ghanaer ist eine Tor-Maschine.

Und Stürmer mit kaltem Blut sind begehrt auf dem internationalen Transfermarkt. Dass da auch der FC Zürich seine natürlichen Limiten hat, weiss auch Ancillo Canepa. Er sagt: «Klar, wenn eine gewisse Grössenordnung erreicht ist, muss man es als Schweizer Klub aus wirtschaftlichen Gründen irgendwann machen. Darum will ich einen Verkauf nicht ausschliessen. Aber bisher war kein Angebot in einer finanziellen Höhe, wo ich nervös werden würde.» Und weiter: «Wir haben keine wirtschaftliche Not, Dwamena abzugeben.»

Poker oder ernst gemeinte Aussage? Klar ist: Für den FC Zürich, der sieben Punkte aus drei Spielen holte, wäre ein Verkauf sportlich ein herber Rückschlag. Aber in Zeiten des englischen Transfer-Wahnsinns (jeder Klub erhält im Durchschnitt 150 Millionen Euro Fernsehgeld im Jahr!) ist es gut vorstellbar, dass Brighton nochmals nachlegt.

Allerdings muss Canepa den richtigen Zeitpunkt für einen Verkauf finden. Für Yassine Chikhaoui (30) verlangte er einst 15 Millionen Franken – nach x Verletzungen musste er ihn für einen Bruchteil gehen lassen.