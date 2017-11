Roger Federer (36) ist in seiner Karriere ein weitgereister Spieler. Doch am Dienstagabend (20.30 Uhr, Eurosport live) betritt der Schweizer für ihn ein neues Land. Er schlägt erstmals in Schottland auf. Zum ersten Mal seit 17 Jahren spielt Federer im Vereinigten Königreich ausserhalb Wimbledons oder der O2-Arena in London.

Ganz bierernst wird es aber nicht zu und her gehen. Federer revanchiert sich bei Andy Murray fürs Mitmachen beim «Match for Africa 3» im April in Zürich und hat dessen Einladung zu «Andy Murray live» in Glasgow angenommen.

Der Erlös des Duells vor rund 11'000 Fans geht an die Unicef und eine schottische Stiftung, die Kinder unterstützt. Murray erklärte kürzlich in einer Mitteilung: «Ich freue mich sehr, dass ich Roger Federer dazu gebracht habe, zum ersten Mal in Schottland zu spielen. Er ist schon voller Vorfreude, die enthusiastischen schottischen Fans kennenzulernen.»

Private Trainingsstunde mit Federer und Murray

Der Vergleich der beiden Tennis-Stars wird allerdings speziell. Während sich Federer (ATP 2) auf die bevorstehenden ATP Finals in London (ab Sonntag) vorbereitet, ists für Murray die Rückkehr auf die grosse Bühne.

Seit Wimbledon im Juli hat der 30-Jährige wegen seinen Hüftproblemen kein Spiel mehr bestritten. Erst seit einem Monat trainiert Murray (ATP 16) wieder. Sein Comeback ist auf Anfang Jahr geplant.

Ein besonderes Schmankerl können in Glasgow übrigens vier Fans erleben, die je 50'000 Pfund (oder rund 65'000 Franken) spenden. Für diesen Betrag stehen Federer und Murray für eine private Trainingsstunde inklusive gemeinsamem Mittagessen zur Verfügung. Zudem gibts Logen-Tickets für die Spenden-Gala. (rib)