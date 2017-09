Argentinien braucht einen Sieg in Uruguay. Messi & Co. stehen nach 15 Spielen nur auf dem 5. Platz in der WM-Qualifikation und müssten ins Barragen-Spiel.

Der Vize-Weltmeister dominiert das Spiel, doch das Sturm-Trio mit Dybala, Messi und Icardi bringt den Ball nicht an Uruguay-Keeper Muslera vorbei. 0:0 in Montevideo.

Es wird noch dreimal gespielt in Südamerika. Venezuela, Peru und Ecuador warten noch auf das Team von Trainer Sampaoli. Dort müssen Punkte her.

Bayern-Star mit Eigentor

Chile wird zuhause von Paraguay geschockt. Bayern-Star Vidal leitet die Blamage mit einem Eigentor in der 25. Minute ein. Am Schluss steht es 3:0. Ein herber Rückschlag für «La Roja».

Brasilien gewinnt 2:0 gegen Ecuador. Coutinho und Neo-Barça-Spieler Paulinho sind die Torschützen. Brasilien ist bereits für die WM in Russland qualifiziert. (jsl)

Die restlichen Spiele der 15. Runde:

Venezuela – Kolumbien 0:0

Chile – Paraguay 0:3

Uruguay – Argentinien 0:0

Brasilien – Ecuador 2:0

Peru – Bolivien 2:1

Tabelle:

1. Brasilien 36

2. Kolumbien 25

3. Uruguay 24

4. Chile 23

5. Argentinien 23

6. Peru 21

7. Paraguay 21

8. Ecuador 20

9. Bolivien 10

10. Venezuela 7