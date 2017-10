Tolle Überraschung einen Tag vor dem Weltcup-Auftakt in Sölden! Lara Gut wird am Samstag beim ersten Riesenslalom der Saison antreten. Wie Swiss-Ski am Freitagnachmittag vermeldet, habe sich Gut nach dem morgendlichen Training auf der Diavolezza zu diesem Schritt entschieden.

«Seit meiner Verletzung war mein primäres Ziel stark zurück zu kommen und mich nicht unter Druck zu setzen», wird die 26-Jährige zitiert. Deshalb habe sie nie über Sölden gesprochen.

«Für mich ist es wichtig, morgen am Start zu stehen, um zu sehen, wie ich und mein Knie auf das Rennen reagieren», so die Gesamtweltcupsiegerin von 2016 weiter. «Diese Erfahrung wird mir während dem ganzen Winter helfen.»

Die Verletzung ereignete sich im Februar 2017. Beim Einfahren für den WM-Kombi-Slalom von St. Moritz riss sie sich die 26-Jährige das Kreuzband. Erst vor knapp zwei Monaten nahm sie das Schneetraining wieder auf. Diese Trainings seien viel besser als erwartet herausgekommen: «Seit September verlief alles nach Plan und darum habe ich mich entschieden, morgen zu starten», erklärt Gut. (sih)