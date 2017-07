In Valdebebas gehts ab heute wieder zur Sache. Die prunkvolle Trainingsanlage Real Madrids öffnet wieder seine Pforten. Der Startschuss für die Vorbereitung der anstehenden Saison fällt. Aber nicht alle Königlichen beackern das Grün bereits jetzt wieder.

Cristiano Ronaldo (32), der in Diensten der portugiesischen Nationalmannschaft am Confed Cup in Russland auf dem Rasen stand, gewährt Coach Zinédine Zidane noch ein bisschen länger Ferien. Zusammen mit seiner Herzensdame Georgina Rodriguez (22) lässt der amtierende Europameister in Ibiza die Seele baumeln.

Zwillinge am 8. Juni geboren

Und wo Ronaldo ist, sind Paparazzi nicht weit. Doch nicht nur er steht im Fokus der Kameras. Seine bildhübsche Freundin ist für die Fotografen ebenfalls ein Objekt der Begierde. Denn seit knapp zehn Tagen ist klar: Die 22-jährige Balletttänzerin ist schwanger!

Lovely moments A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 10, 2017 at 1:37am PDT

Tatsächlich ziert ein Babybauch die von «The Sun» publizierten Aufnahmen – im fünften Monat soll sich Georgina befinden. Die Familie des amtierenden Europameisters ist erst kürzlich mit Zwillingen bereichert worden. Mateo und Eva, von einer Leihmutter in Kalifornien geboren, haben laut dem portugiesischen TV-Sender «SIC» am 8. Juni das Licht der Welt erblickt.

Just, als Ronaldo im Rahmen der Nationalmannschaft für ein WM-Qualispiel in Lettland zugegen war. (sag)