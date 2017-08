Da hat der Gegner kaum Angst: Eishockey-Team könnte bald «Heidelbeeren» heissen

In Portland (Maine) wird ab der Saison 2018/19 ein Eishockey-Team der ECHL zu Hause sein. Aktuell läuft der Wettbewerb für den Mannschaftsnamen. In die Endauswahl hat es auch ein ganz atypischer Name geschafft.

