Die Medienmitteilung, welche die italienische Anwältin Daniela Missaglia verschickt, ist kurz und brisant. Sie schreibt, dass ihr Mandant Blerim Dzemaili wegen einer anhaltenden Krise die nötigen Schritte zur Scheidung von seiner Frau Erjona Sulejmani eingeleitet habe. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass es ihr Mandant verurteilt, dass seine Frau die Verwendung des Nachnamens Dzemaili im Zusammenhang mit ihrer Arbeit als Model und Moderatorin benutzt.

Ausgerechnet der Nati-Star und seine Erjona trennen sich. Sie galten als das Glamour-Paar des Schweizer Fussballs. Im Juli 2015 feiern die beiden eine rauschende Hochzeit mit 350 geladenen Gästen. Kurz nach der Geburt von Söhnchen Luan und zwei Jahre nachdem die beiden sich zum ersten Mal getroffen hatten.

Heisseste Spielerfrau Europas

An der EM in Frankreich im Sommer 2016 verzückt Blerims Frau alle. Die italienische Zeitschrift «GQ» wählt Erjona zur heissesten Spielerfrau von ganz Europa.

Erjona nutzt die Aufmerksamkeit an der Seite des Fussballers für eigene Projekte: Das attraktive Model wird Bloggerin, TV-Sternchen und bringt eine eigene Bademode-Kollektion auf den Markt. Mit rund 200'000 Followern stellt die Albanerin ihren Mann in den Schatten. Und Blerim hilft seiner Frau bei der Verwirklichung ihrer Träume, posiert regelmässig mit Erjona in den sozialen Medien in der von ihr entworfenen Bademode.

Trennung erfolgte im August

Noch im Juni folgt sie mit Söhnchen Luan ihrem Mann nach Kanada, nachdem dieser kurz zuvor nach Montreal gewechselt hat. Es ist der Anfang vom Ende. Seit August leben die beiden getrennt, nun ist die Scheidung eingereicht. Blerim will sich auf Nachfrage von BLICK nicht zu dieser Situation äussern. Das letzte gemeinsame Foto mit Erjona postete er am 10. Juli, ihrem zweiten Hochzeitstag.

Und Erjona? Sie veröffentlicht in Bälde ein Buch. Darin verrät sie pikante Details über ihr Leben als Spielerfrau. «Allen Scheiss, der in der Fussballwelt geschieht», will sie darin verraten.