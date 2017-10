Das Fussballmärchen nimmt kein Ende: Isländer stehen sensationell vor WM-Quali!

Was hatten wir unseren Spass mit den Isländern an der EM 2016 in Frankreich! Huh, huh, huh…! Die Zeichen stehen gut, dass wir das Überraschungsteam auch nächsten Sommer in Russland bewundern können.

Sensationell: Die Isländer fegen am Freitag die Türken auswärts (!) mit 3:0 vom Rasen. Dabei hatten Männer vom Bosporus alles selbst in der Hand. Im Alles-oder-Nichts Spiel in Eskisehir versagen sie aber.

Die Türkei ist am Boden. Es ist die vierte verpasste WM-Endrunde in Folge. Das letzte Mal war man 2002 (!) in Südkorea und Japan dabei. Damals wurde Ronaldo (der Brasilianer) Torschützenkönig und Oliver Kahn bester Spieler des Turniers…

Und die Isländer? Viele haben vor einem Jahr die Wikinger als Eintagsfliege abgetan. Wie man sich doch irren kann! In der Monster-Gruppe I steht man ein Spiel vor Schluss auf dem ersten Platz. Mit einem Sieg im letzten Spiel gegen Schlusslicht Kosovo (1 Punkt) ist die WM 2018 fix!

Hilfe bekommen die Wikinger am Freitag von ihren nordischen Freunden aus Finnland. Die bereits ausgeschiedenen Finnen treffen in der 90. Minute in Kroatien zum Ausgleich und luchsen den Modric & Co. die nötigen Punkte für Platz 1 ab. Nordische Lovestorys? Gabs doch schon einmal.

Genau, 2004 an der EM in Portugal. Mit einem höchst umstrittenen 2:2 zwischen Dänemark und Schweden im letzten Gruppenspiel beförderte man Italien aus dem Turnier. Damals glichen die Schweden in der 89. Minute durch einen Fehler des dänischen Keepers aus und sicherten beiden skandinavischen Teams das Weiterkommen.

Dänen-Trainer Morten Olsen heizte die Diskussion nach einer nordischen Verschwörung mit einer ironischen Äusserung an: «Natürlich machen wir einen Deal.» Die italienische Volksseele kochte.

Aprops Italien: Die Azzurri müssen nach dem 1:1 gegen Mazedonien in der Gruppe G in die Barrage.

Übersicht Gruppe I

1. Island 9/19

2. Kroatien 9/17

3. Ukraine 9/17

4. Türkei 9/14

5. Finnland 9/8

6. Kosovo 9/1