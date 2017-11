Nadal gibt in Paris verletzt Forfait: «Für London kann ich nichts versprechen»

Keine gute Neuigkeiten aus dem Hause Nadal. Die Weltnummer 1 bricht das ATP-1000-Turnier in Paris-Bércy vorzeitig ab. Das Knie macht Probleme. Was heisst das für die ATP-Finals in London?

