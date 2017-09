Dem Zauberzwerg auf den Fersen: Shaq wird sogar von Fan aus Kolumbien gejagt!

Applaus ist das Brot des Künstlers, sagt der Volksmund. Im Fall von Xherdan Shaqiri sindsMillionen auf dem Konto. Und ein nicht enden wollendes Heer von Selfie- und Autogramm-Jägern.

Vor dem Terminal 1 in Kloten warten bereits die Shaq-Fans Denis (10), Ivan (8) und Diego (4) Kuhn auf den Nati-Bus. Der Zauberzwerg kommt mit Verspätung, ein Unfall auf der A 1 bei Effretikon ZH ist

der Grund.

«Family first»

Shaq setzt sein Sonntags­gesicht auf. Lächeln. Klick, klick. Und drei Autogramme. Auch auf dem Weg zum Sicherheits-Check wird der Stoke-City-Fussballer immer wieder erkannt. Trotz schwarzer Dächlikappe, die er tief ins Gesicht gezogen hat. «Family first» ist vorne draufgestickt – Familie zuerst. Die Turn­schuhe trägt er offen, der weisse Rucksack hängt ein wenig zu weit runter.

Mit Schiedsrichter-Assistent Bekim Zogaj diskutiert Shaq vor dem Gate A 85, ob der Rasen in St. Gallen irregulär war oder nicht.

«Ist dies nicht Shaqiri?»

Ein Fluggast erkundigt sich bei BLICK auf Englisch: «Ist dies nicht Shaqiri?» Der Mann im rosa Pullover heisst Harald Bastidas, kommt aus Kolum­bien. Der Südamerikaner schnappt sich Shaqs Unterschrift.

Ein weiblicher Fan im Outfit von Borussia Dortmund will ein Selfie, dann einer im Bayern-Trainingsanzug. Kinder, Rentner, alle wollen ein Andenken an Shaqiri. Der Kraftwürfel ist weiterhin ganz Muster-Profi.

Wasserschlacht

Wie schon am Abend zuvor in St. Gallen, als er bei der Wasserschlacht als Einziger Plausch am irregulären Rasen zu haben schien. Die Wasserratte tanzte sichtlich vergnügt in den Pfützen. Als ihn Coach Vladimir Petkovic fragt, ob er ausgewechselt werden will, schüttelt Shaqiri den Kopf.

Shaqiri gestern: «Ich habe die Wasserschlacht irgendwann mit Fun angenommen. Auf dem Wasser war es ab und zu lustig, den Ball zu stoppen. Ich habe dann ein paar Sachen ausprobiert. Ein paar sind gelungen, ein paar nicht. Aber ich hoffe, wir werden in Lettland einen besseren Rasen vorfinden.»

Morgen steigt in Riga das 8. WM-Quali-Spiel. Der 8. Sieg steht auf dem Programm.