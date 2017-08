Der grünste Fussball-Klub der Welt: Hier gibt es Tofu anstatt Bratwurst!

In der Halbzeitpause gibt es eine Bratwurst mit Pommes im Stadion. So der allgemeine Tenor in der Fussballwelt. Nicht so bei den Forest Green Rovers aus dem westenglischen Nailsworth. Beim Viertligisten ist der Name Programm, die Rovers sind der umweltbewussteste Verein der Welt.

Darum gibts auch keine Bratwurst und keinen Hot Dog in der Pause – sondern Pie mit Lauch und Soja, denn die ganze Stadionküche ist vegan. Aber nicht nur die Fans müssen auf Tierprodukte verzichten, auch den Spielern ist es untersagt, an Trainings- und Spieltagen ihrer Milch- und Fleischlust nachzugehen.

Fühlen sich die Spieler nicht schwach, ganz ohne Proteine? Anscheinend nicht! Die «Green Devils» sind erst letzte Saison in die Football League Two aufgestiegen. Ein riesiger Erfolg für die 5800-Einwohner-Gemeinde, Nailsworth ist das kleinste Örtchen mit einem League-Two-Klub!

Ein revolutionäres Konzept

Jedoch ist nicht nur die Ernährung vegan, sondern der ganze Klub lebt den ökologischen Lebensstil vor. Die Bewässerung des Stadions wird zu 100 Prozent mit aufgefangenem Regenwasser gepflegt, Feldmarkierungen werden mit chemiekalienfreier Farbe gestrichen. Und der Strom? 180 Solarmodule auf dem Dach des Stadions decken 20 Prozent des Stromverbrauchs ab.

Kein Unbekannter ist für die kleine Fussball-Revolution verantwortlich. Dale Vince übernahm den Verein im Jahr 2010. Für sein Umwelt-Engagement, wird er schon 2004 von der Queen höchstpersönlich geehrt.

Vince hat noch lange nicht genug, in sportlicher wie auch in ökologischer Hinsicht. Der 55-Jährige will in die Championship aufsteigen und dort im grünsten Stadion der Welt spielen.

Eco Park, so der Name, wird total aus Holz gebaut. Das Stadion soll rund 110 Millionen Euro kosten und für 5000 Zuschauer Platz haben. (jsl)