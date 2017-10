Der Star, die Quali, das Land ... Das musst du über Ungarn wissen!

Der Star

In Abwesenheit des verletzten Adam Szalai (4 WM-Quali-Tore!) von Hoffenheim fällt die Wahl schwer. Ferencvaros-Star Zoltan Gera, unverständlicherweise Schütze des schönsten EM-Tores, ist 38 und fällt bis Ende Jahr aus. Supertalent Adam Nagy (22) hat bei Bologna noch keine Sekunde gespielt. Balazs Dzsudzsak (30), Doppeltorschütze an der EM gegen Portugal, spielt mittlerweile in Abu-Dhabi – und ist gelbgesperrt. Bleibt Peter Gulasci, der Goalie-Rivale von Yvon Mvogo bei Leipzig. Aber der grösste Star ist der Assistenz-Trainer, der ehemalige Dortmund- sowie Juve-Star und 85-fache Nationalspieler Andy Möller.

Der Trainer

Der Deutsche Bernd Storck, langjähriger Hertha-Assistenztrainer, wurde im März Sportdirektor des ungarischen Verbandes, im Juli als Nachfolger von Pal Dardai zusätzlich Nationaltrainer. Nach der Qualifikation für die EM 2016 wurde sein Vertrag bis nach der WM 2018 in Russland verlängert.

Die Qualifikation

Sie begann mit einem 0:0 gegen die Färöer. Im Juni dieses Jahres gabs das 0:1 in Andorra. Eine peinliche Schlappe gegen ein Land, das seit 1998 in 98 EM- und WM-Quali-Spielen 93 Mal verlor. Logisch wurde da der Kopf des Trainers gefordert. Doch Storck überlebte. Zuletzt gabs ein ehrenvolles 0:1 gegen Portugal. Und gegen die Schweiz? Storck: «Von der Klasse her ist der Gegner klar besser. Aber wir haben das Zeug dazu, die Schweizer zu ärgern.»

Die EM

Mit dem Sieg in der Barrage gegen Norwegen qualifizierte sich Ungarn erstmals wieder seit 1986 für eine Endrunde. An der EM in Frankreich blieben die Magyaren in den Gruppenspielen ungeschlagen, gewannen das «k.u.k.-Derby» gegen Österreich 2:0, spielten gegen Island 1:1 und holten sich mit einem spektakulären 3:3 gegen den späteren Europameister Portugal sensationell Platz eins. Im Achtelfinal scheiterten sie mit 0:4 an Belgien.

Die Legende

Der «Major» überstrahlt alles! Ferenc Puskas führte das ungarische Jahrhundertteam als Captain an die WM 1954 in der Schweiz, wo man im Final sensationell gegen Deutschland 2:3 verlor. Es war der zweite Final nach 1938 (2:4 gegen Italien) und es war vor allem das berühmte Wunder von Bern, denn die seit 1950 (!) ungeschlagenen Ungarn galten damals als unbesiegbar. Puskas wechselte später zu Real Madrid und gewann dreimal den Meistercup. Er machte 358 Tore für Honved Budapest, 155 für Real und 84 für Ungarn. Puskas starb 2006.

Die Rekorde

Wir bezogen gegen Ungarn die höchste Niederlage der Länderspielgeschichte – 1911, beim 0:9 im Budapest. Ein gewisser Imre Schlosser-Lakatos schoss damals sechs Tore! Unsere (schwache) Bilanz gegen Ungarn, dem nach Italien und Deutschland dritthäufigsten Nati-Gegner: 45 Spiele, 10 Siege, 30 Niederlagen, 5 Remis.

Das Land

Ungarn hat 9.8 Mio Einwohner, 1.4 Mio mehr als wir. Ungarn war der eine Teil der berühmten k.u.k.-Monarchie mit Österreich. Nach dem zweiten Weltkrieg kam das Land in sowjetische Hand und blieb es bis zum Zusammenbruch des Ostblocks 1989. Seit 2010 ist Viktor Orban Ministerpräsident, der einen Rechtskurs steuert.