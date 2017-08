Wer hätte einen Franken darauf gewettet, dass in unserer WM-Qualifikationsgruppe Schlusslicht Andorra die Ungarn bezwingt und gleichzeitig die Rote Laterne nach Lettland schickt?

Darum die Frage: Weshalb soll nicht auch Portugal mal ausrutschen. Es muss heute um 18 Uhr ja nicht unbedingt eine Niederlage gegen die Färöer sein. Ein Unentschieden würde der Schweiz auch in den Kram passen.

Machen wir mal die irre Rechnung.

Cristiano Ronaldo & Co. kommen gegen die Betonmischer der Färöer-Inseln nur zu einem Remis. Und auch im nächsten Spiel gegen Ungarn lassen die Portugiesen Federn und holen nur einen Punkt.

Gewinnt der souveräne Gruppen-Leader Schweiz (bisher 6 Spiele, 6 Siege) seinen beiden nächsten Spiele (heute in St. Gallen gegen Andorra) und am Sonntag in Lettland, dann würde die Tabelle in der WM-Quali-Gruppe B so aussehen:

Schweiz 8 Spiele 24 Punkte. Portugal 8 Spiele 17 Punkte.

Die Schweiz hätte vor den beiden letzten Spielen (gegen Ungarn und Portugal) sieben Punkte Vorsprung, wäre also bereits am Sonntag in Riga qualifiziert.

Es ist zwar noch ein weiter Weg, aber träumen ist ja nicht verboten. Und alle, die am Sonntag in Riga bei der WM-Quali-Feier dabei wären, könnten singen «Uf Riga muesch hi gah!»