Man kann den Portugiesen gewiss nicht vorwerfen, sie würden das Spiel am Samstag gegen Andorra auf die leichte Schulter nehmen. Innenverteidiger José Fonte sagte am Mittwoch auf der Pressekonferenz: «Das ist ein aggressiver Gegner, der den Europameister schlagen will. Wir müssen hochkonzentriert sein.»

Auch Trainer Fernando Santos will nichts dem Zufall überlassen. Deshalb reisen die Portugiesen schon am Donnerstag an – und zwar in einem Flugzeug der Luftwaffe. Dies deshalb, weil auf dem Flughafen in Andorra keine kommerziellen Jets landen können.

Normalerweise fliegen die Teams, die in Andorra antreten, nur bis nach Lleida in Nordspanien und fahren danach im Bus die knapp drei Stunden nach Andorra. Für Trainer Santos eine unzumutbare Reise.

Der Sprecher der Luftwaffe, Manuel Costa, sagt auf Anfrage: «Die Piste in Andorra ist zu kurz für zivile Flugzeuge. Wenn die Witterungsbedingungen es zulassen, kann man mit einer Militärmaschine landen.»

Der Airbus C-295 ist eigentlich ein Seeaufklärungs- und U-Boot-Jagdflugzeug. Für den Flug nach Andorra müssen die Langbänke im Flugzeug durch normale Sitzreihen ersetzt werden, wie Luftwaffensprecher Costa ausführt. Damit ist gewährleistet, dass Cristiano Ronaldo und Co. genügend Beinfreiheit haben.

Die Portugiesen wollen direkt im Anschluss an das Spiel in Andorra zurück nach Lissabon fliegen, um sich optimal auf die Partie gegen die Schweizer vorbereiten zu können. Die Kosten für die aussergewöhnliche Reise würden vollumfänglich vom portugiesischen Verband bezahlt, heisst es.