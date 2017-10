Die Super League und die Challenge League mit je 10 Klubs: Dieses Schweizer Ligaformat stand in den letzten Monaten auf dem Prüfstand. Die Swiss Football League nahm umfassende Analysen vor und untersuchte unter Berücksichtigung aller möglichen Aspekte, ob bald eine Ligareform nötig ist.

Eine heisse Option schien die Aufstockung auf 12 Klubs pro Liga und damit die Wiedereinführung einer Final- und einer Auf/Abstiegsrunde wie zu NLB- und NLB-Zeiten.

Jetzt legt die Liga das Ergebnis vor: Die Super League wird nicht auf 12 Klubs aufgestockt. Alles bleibt beim Alten! Die Super League und Challenge League werden auch in Zukunft mit 20 Teilnehmern durchgeführt.

In der Analyse stellte sich heraus, dass die Schweiz das Potential für maximal 12 Klubs im Oberhaus hat. Varianten mit 14 Vereinen schieden damit aus. Die SFL prüfte deshalb mit der holländischen Firma Hypercube den Modus für eine neue 12er Liga: 22 Quali-Runden, danach der Split mit den ersten sechs in der Finalrunde und den unteren sechs in der Abstiegsrunde.

Aber der gedrängte Spielkalender mit 22 Runden vor Weihnachten und die Tatsache, dass ab der Winterpause die Hälfte der Liga im Abstiegskampf stecken würde, schreckte die Liga vor dieser Reform ab.

Nur eine Änderung ist jetzt noch möglich. Die Barrage zwischen Super-League-Zweitletztem und Challenge-League-Zweitem könnte zurückkehren. Am 10. November entscheiden die Klubvertreter über die Rückkehr der Barrage. Es braucht eine Zweidrittels-Mehrheit.