Dolgopolov, Aleksandr - Federer, Roger

Roger Federer will nach seinem geglückten Auftakt ins ATP-1000-Turnier von Schanghai nachlegen. In Runde 3 trifft der Schweizer auf Alexandr Dolgopolov (ATP 41) – verfolgen Sie die Partie bei BLICK live im Ticker.

Der Maestro meldet sich beim ATP-1000-Turnier von Schanghai souverän zurück!

Die Weltnummer 2 putzt den Argentinier Diego Schwartzman (ATP 26) in der zweiten Runde mit 7:6 und 6:4 vom Platz.

Eine saubere Argentinien-Revanche Federers. Vor gut einem Monat verschmutzt ihm nämlich Juan Martin Del Potro im US-Open-Viertelfinal die weisse Grand-Slam-Weste 2017 (2 mal angetreten, 2 mal gewonnen).

Die Del-Potro-Pleite ist nach dem gelungenem Shanghai-Auftakt längst vergessen. Der Federer-Express richtet seinen Blick vorwärts auf Drittrunden-Gegner Alexandr Dolgopolov (ATP 41).

«Es wird ein harter Test», meint der Baselbieter vor dem Duell mit dem Ukrainer, der 15 ATP-Ränge schlechter als Schwartzman klassiert ist. Doch Federer verlässt sich nicht auf Klassierungen – er studiert seine Gegner bekanntlich lieber selbst.

So warnt Federer denn auch: «Dolgopolov retourniert sehr schnell und tief». Das starke Rückspiel des 28-Jährigen wurde in Runde 2 Aufschlags-Künstler Lopez (ATP 34) zum Verhängnis. Der Spanier unterlag in drei Sätzen (6:7, 6:1, 4:6).

Dennoch hat Federer Grund zur Zuversicht. Sämtliche vier Direktbegegnungen mit Dolgopolov hat der Schweizer für sich entschieden – zweimal profitierte er von der Aufgabe des Ukrainers. (dad)