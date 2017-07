Golubic in Wimbledon in Runde zwei: Vicky stark mit Racket und Nerven

Wer in Wimbledon auf Roger Federer trifft, der verlässt den Platz fast immer als Verlierer. Sein erstes Opfer war 1998 Philipp Langer (36). Hier erinnert sich der Österreicher an die Klatsche und fordert: «Ich will Revanche!»

Dienstag, 30. Juni 1998. Auf Court 15 gibt der 16-jährige Roger Federer im Juniorenturnier sein Wimbledon-Debüt. Vor 50 Zuschauern trifft er in der ersten Runde auf den Österreicher Philipp Langer (18). Das Spiel ist eine einseitige Angelegenheit. Der Schweizer gewinnt souverän 6:0, 6:2. Und Langer ist das erste von mittlerweile 103 Federer-Opfern im Mekka des Tennis-Sports.

Auch für Langer ist es 1998 sein erster Wimbledon-Auftritt. Entsprechend nervös ist er. «Ich wartete damals gespannt auf die Auslosung», erinnert sich Langer. «Als mein Coach mir mitteilte, dass ich auf Roger treffen werde, war mir klar: Das wird schwierig, denn Roger startete als Favorit ins Turnier.» Das Spiel ist schnell erzählt. «Roger machte Tempo, schlug hart auf und stürmte immer wieder ans Netz. Ich war zeitweise überfordert.»

So wie Langer ergeht es auch den nächsten Federer-Gegnern: Sie alle verlieren klar in zwei Sätzen. Am 5. Juli lässt sich schliesslich der Baselbieter vor 148 Zuschauern als Wimbledon-Sieger feiern.

«Eine Ausnahmeerscheinung»

Heute, 19 Jahre und 7 Wimbledon-Titel später, ist Federer längst der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten. War das damals vorhersehbar? «Ja und nein», sagt Langer. «Man wusste schon 1998, dass er den Sprung zu den Profis locker schaffen wird. Dass er das Tennis danach aber so schnell so sehr dominieren wird, war erstaunlich. Ich kann nur den Hut vor seinen Leistungen ziehen. Er ist eine Ausnahmeerscheinung.»

Auch in Sachen Preisgeld hat sich Federer in astronomische Höhen geschraubt. 104 Millionen US-Dollar hat er bislang eingespielt. Langer kommt gerademal auf 176 Dollar! «Ich gönne Roger das Geld. Er darf mir aber gerne was abgeben», sagt der Wiener mit einem Augenzwinkern. «Doch etwas kann mir ja niemand mehr wegnehmen: Ich bleibe für immer Rogers erstes Wimbledon-Opfer.»

Dass Langer nach seiner Juniorenzeit nicht bei den Profis durchstartet, war ihm schon 1998 klar. «Ich wollte nie nur aufs Tennis setzen und hatte schon damals andere Pläne. Ich ging danach zum Bundesheer und begann mein Studium.» Heute spielt Langer, der mittlerweile als Manager in einem internationalen Konzern arbeitet, nur noch hobbymässig für den Wiener Park Club.

1998 begegnen sich Langer und Federer nach Wimbledon übrigens noch ein zweites Mal. Auch am Juniorenturnier der US Open spielen sie in der zweiten Runde gegeneinander. Und erneut ist der Österreicher chancenlos. Seitdem haben sie sich nie mehr gesehen. Was würde Langer Federer heute sagen? «Ich will eine Revanche! Doch sind wir ehrlich: Auch die würde für mich nicht gut ausgehen.»

Federers Erinnerungen

«Als ich als 16-Jähriger für das Juniorenturnier nach Wimbledon kam, war ich ein Nervenbündel. Ich war so nervös, dass ich Gespenster sah. Weil ich das Gefühl hatte, das Netz sei zu hoch – fast so hoch wie ein Volleyball-Netz – fragte ich den Schiedsrichter, ob er es checken könnte. Er tat es, aber natürlich stimmt die Höhe.»