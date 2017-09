Eigentlich ist die Ablösung längst erwartet worden. Jetzt wird sie vollzogen. Heute spielt erstmals Yvon Mvogo (23) im Kasten von RB Leipzig. In einem prickelnden Gastspiel. Denn die Bullen spielen in Augsburg, wo ein gewisser Marvin Hitz, der gestern 30 wurde, das Tor hütet. Die Nummer drei der Schweiz.

Hitz war am Wochenende beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt der Matchwinner der Bayern. Beide Teams haben sieben Punkte auf dem Konto. Nun also das Duell. Um einen Spitzenplatz in der Tabelle. Und um die Nummer drei im Nati-Goal hinter Yann Sommer und Roman Bürki. Ein Duell, das Mvogo wegen seiner Jugend über kurz oder lang so oder so für sich entscheiden wird.

So wie auch das Duell gegen den ungarischen Nati-Goalie Peter Gulasci (27). Heute kann Mvogo, der Mitte August an Rückenprobleme herumlaboriert hat, zeigen, was er drauf hat. Und weil er gewiss talentierter ist als die bisherige Nummer eins, könnte dieses Spiel bereits jenes der grossen Ablösung im RB-Tor werden.

Vor Saisonbeginn, als mit dem Transfer des Ex-YB-Keepers zum Dosenklub der Kampf um die Nummer eins lanciert wurde, hatte Gulasci noch gesagt: «Das ist für einen Torhüter, der letzte Saison die Nummer eins war, nicht gerade die angenehmste Situation.» Nachdem Trainer Ralph Hasenhüttl zu Saisonbeginn am Ungarn festgehalten hatte und ihn im Tor beliess, sagte Gulasci: «Das ist nicht einfach für einen jungen Torhüter, der mit großen Erwartungen hierher gekommen ist. Man muss es akzeptieren und weiterarbeiten.»

Nun gilt das für ihn. Mit einer kleinen Änderung. Statt «jung» muss es heissen: «nicht mehr ganz so jung».