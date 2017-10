Dümmste Verletzung aller Zeiten? Rugby-Star von Löwe gebissen!

Dümmste Verletzung aller Zeiten?Rugby-Star von Löwe gebissen!

Scott Baldwin ist Profi-Rugbyspieler und sollte am Wochenende in Südafrika im Einsatz stehen – wenn ihm da nicht dieser Löwe beim Zoobesuch in die Hand gebissen hätte.

