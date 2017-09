Ehefrauen seiner Kumpels haben genug: Fertig gesoffen mit Wayne Rooney!

Mitten in der Nacht wird Wayne Rooney (32) am Steuer eines VW Beetle von der Polizei angehalten. Neben ihm: ein Party-Girl. In ihm: das dreifache der erlaubten Alkoholmenge. Er war zusammen mit den Ex-ManUtd-Kollegen Phil Bardsley (26, Burnley) und Wes Brown (37) in einer Bar in Cheshire feiern.

Das Urteil des Gerichts für den Everton-Star: zwei Jahre Führerausweisentzug, 100 Stunden gemeinnützige Arbeit in einer Leuchtweste. Und dazu eine saftige Busse von rund 390'000 Franken.

Rooney zeigt sich reuig. Entschuldigt sich öffentlich. Aber auch privat muss er natürlich bei seiner schwangeren Ehefrau Coleen und den drei Kindern zu Kreuze kriechen.

In den Ausgang wird er wohl länger nicht mehr gehen dürfen. Und wenn, dann alleine. Denn nun erhalten seine zwei besten Freunde ein Rooney-Verbot!

Wie die «Sun» berichtet, haben die Ehefrauen Tanya Bardsley (36) und Leanne Brown (36) ihren Ehemännern nun verboten, mit Rooney auszugehen.

«Die beiden waren stinksauer», so ein Insider über die beiden Ehefrauen. «Sie sagten ihren Männern, dass sie sich nun zurückhalten müssen. Dass sie mit Rooney ausgehen, passt den beiden überhaupt nicht. Sie wollen nicht, dass auch sie die Schande, die Coleen jetzt erlebt, erleben müssen.»

Party-Girl Laura Simpson hat unterdessen grosse Auftritte in TV-Interviews und Medien. Simpson erzählt von der Nacht mit Rooney, dass er auf den Tischen und Bänken tanzte. «Er bewunderte meine Brüste», so Simpson. «Und fragte ständig nach deren Grösse. Er fragte, ob sie echt seien und sagte, er würde sie gerne berühren. Er flirtete, ich lachte und sagte ihm nicht, dass meine Brüste nicht echt sind.»

Genau die Aufmerksamkeit, die jetzt Simpson erhält, wollen Frau Bardsley und Frau Brown nicht auf sich ziehen. Deshalb das Rooney-Ausgangs-Verbot. «Die beiden wissen, wie die Frauen in Cheshire sind», so der Insider. (wst)