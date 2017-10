Eigene Garderobe und Michelin-Sterne-Koch: Federer geniesst privaten Luxus in Shanghai

In Shanghai steht Roger Federer bei den Fans ganz oben in der Beliebtheitsgala. Unangefochten die Nummer 1. Ob am Flughafen, beim Training oder bei der ungewöhnlichen Fahrt in der Metro. Immer wird Federer belagert. Jubel, Trubel, Heiterkeit.

Eine andere, komplett abgeschiedenere Welt erwartet den Maestro aber im Tennis-Stadion. Dort kann Federer den Luxus einer Privat-Garderobe nur für sich geniessen. Die Chinesen stellen den Top-8-Spielern im Einzel und den beiden Top-Doppel je eine eigene Garderobe zur Verfügung. So etwas gibts sonst nicht mal an den Grand Slams!

Vor und nach den Spielen kann sich Federer in ruhiger Atmosphäre zurückziehen. Besonders luxuriös eingerichtet ists allerdings nicht. Zweckmässig aber schon. Ein Sofa, ein Massagestuhl, ein Sitzsack, ein Tisch, Getränkeflaschen und eine Dusche/WC müssen genügen.

Kulinarisch werden die Stars ebenfalls bestens verwöhnt. Ein Koch eines Michelin-Sterne-Restaurants zaubert exquisite Menüs für die Tennis-Cracks auf den Teller.

Sein erstes ATP-Spiel seit dem Aus im US-Open-Viertelfinal Anfang September bestreitet Federer am Mittwoch nach einem Freilos gegen den Argentinier Diego Schwartzman. Im Vergleich mit der Nummer 26 der Welt steht Roger nach drei Matches makellos da. (rib)