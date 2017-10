Stellen Sie sich vor, es ist WM – und einer der beiden besten Fussball-Stars dieses Planeten, Leo Messi, fährt nicht hin.

Seit gestern Nacht ist dieses Szenario so wahrscheinlich, wie noch nie. Grund: Messis Argentinien kommt zuhause gegen Peru nicht über ein 0:0 hinaus und stürzt auf Rang 6 ab. Messi trifft in der 46. Minute nur den Pfosten.

Die Angst, erstmals eine WM aus sportlichen Gründen nicht zu schaffen (1950 verzichtete Argentinien freiwillig), ist riesig. Und das mit einem Team, vollgespickt mit Superstars wie Messi, Dybala, Mascherano oder Di Maria.

Fakt ist: Argentinien ist eine Runde vor Schluss in der 10 Teams umfassenden Südamerika-Quali nur noch Sechster. Mit Platz 5 wäre die Albiceleste in der Barrage, Platz 4 berechtigt zur Teilnahme in Russland im kommenden Sommer.

Fakt ist aber auch: Gewinnt Argentinien das letzte Spiel auf 2800 Meter in Quito (Ecuador), schafft es die WM-Quali trotzdem in jedem Fall. Dies, weil das Tableau in Südamerika unglaublich spannend ist: Die Teams zwischen Rang 2 (Chile) und Rang 7 (Paraguay) befinden sich alle innerhalb von vier (!) Punkten.

Argentiniens Glück: Das viertplatzierte Kolumbien muss am Mittwoch gegen das fünftplatzierte Peru ran – die beiden Nationen werden sich auf jeden Fall Punkte klauen – und Messi & Co. können mit einem Sieg gegen Ecuador doch noch vorbeiziehen. (rab)

**********

Die Spiele von gestern Nacht

Argentinien - Peru 0:0

Bolivien - Brasilien 0:0

Venezuela - Uruguay 0:0

Chile - Ecuador 2:1

Kolumbien - Paraguay 1:2

Südamerika-Quali in der Übersicht

1. Brasilien 38

2. Uruguay 28

3. Chile 26

4. Kolumbien 26

5. Peru 25

6. Argentinien 25

7. Paraguay 24

8. Ecuador 20

9. Bolivien 14

10. Venezuela 9

Die letzte Runde (Mittwoch)

Brasilien - Chile

Ecuador - Argentinien

Peru - Kolumbien

Uruguay - Bolivien

Paraguay - Venezuela