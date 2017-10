Eklat in Schottland! FCB-Leihspieler zieht mit Party-Video Fan-Zorn auf sich

Instagram-Wirbel um FCB-Leihstürmer Andraz Sporar!

Der an Bielefeld ausgeliehene Slowene kommt mit seiner Nationalmannschaft in der WM-Quali nicht über ein 2:2 in Schottland hinaus. Heisst: Die WM 2018 in Russland findet ohne Slowenien statt.

Ein Video, das Sporar nach dem Match auf sein Instagram-Profil geladen habe, zeigt den Stürmer allerdings in prächtiger Partylaune. Er singt fröhlich zu Volksmusik. Mit weit geöffnetem Shirt und zusammen mit Nationalmannschafts-Kollege Benjamin Verbic (23). Von Enttäuschung scheinbar keine Spur.

In den slowenischen Medien, die das Video zeigen, bekommen die beiden Spieler ihr Fett weg. Man sehe in diesem Video, welches mittlerweile gelöscht wurde, «weder Traurigkeit, noch Wut oder Enttäuschung», wird kritisiert.

Auch die Fans toben. «Unsere Anhänger verdienen eine andere Einstellung», kommentiert ein Journalist.

Samir Arabi (38), Geschäftsführer Sport bei Arminia Bielefeld, sagt gegenüber «nw.de»: «Wir werden erst einmal mit dem Spieler selbst reden. Mehr gibt es dazu momentan nicht zu sagen.»

Das Leihgeschäft von Sporar bei Bielefeld, wo Jeff Saibene an der Seitenlinie steht, endet im nächsten Sommer.