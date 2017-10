Engländer greifen FCB-Knipser an: Van Wolfswinkel in den Top 10 der schlechtesten Stürmer

Eigentlich ist Ricky van Wolfswinkel perfekt bei seinem neuen Arbeitgeber in Basel gestartet. Eigentlich… Zwar hat die Holland-Kanone in zwölf Pflichtspielen für den FCB bereits acht Tore erzielt, jetzt fällt Van Wolfswinkel aber wegen einem Mittelfussbruch bis Ende Jahr aus.

Damit aber nicht genug. Die britische Boulevardzeitung «Daily Mail» hat kürzlich ihre hundert schlechtesten Stürmer der Premier-League-Geschichte aufgezählt. Basel-Stürmer Ricky van Wolfswinkel schafft es darin gar in die Top 10! Er wird als neuntschlechtester Spieler aufgelistet.

Für fast 11 Millionen Franken wechselt van Wolfswinkel damals von Sporting Lissabon zu Norwich City in die Premier League. Lediglich ein Tor gelingt dem Holländer in 25 Partien. Norwich steigt in die Championship ab.

«Sein bester Moment kam spät in de r Saison», schreibt «Daily Mail», «auswärts in Fulham, mit einem No-Look-Pass zu absolut niemandem.»

Dass die Engländer Van Wolfswinkel nicht wirklich mögen, wissen wir auch seit dem FCB-Spiel in der Königsklasse gegen Manchester United im September. Die englischen Journalisten greifen damals den Knipser an: Er sei überbewertet, weil er während seiner Zeit bei Norwich kaum traf. Raphael Wicky kontert: «Er macht bei uns einen fantastischen Job!»

Im Moment hat Van Wolfswinkel sowieso andere Sorgen: So schnell wie möglich wieder gesund werden!