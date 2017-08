Die letzten Neuigkeiten meinen es nicht gut mit den Schweizer Tennis-Fans. Nur wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass Roger Federer für Cincinnati absagen muss, passiert das gleiche bei Timea Bacsinszky (28, WTA 24) und den US Open (28. August – 10. September 2017)!

Eine Oberschenkelverletzung aus der 3. Runde in Wimbledon zwingt Bacsinszky zur Absage des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison. Auch hat sie Blessuren an der Hand. Damit dürfte die Halbfinal-Quali an den French Open ihr einziges Highlight dieses Jahres bleiben.

Die Waadtländerin schreibt auf Twitter: «Ich muss mit meiner Hand noch immer vorsichtig sein und einige Abklärungen machen. Meinem Oberschenkel geht es viel besser.»

Noch vor wenigen Wochen, im Rahmen des WTA-Turniers in Gstaad im Juli, gab sich Bacsinszky optimistisch: «Die US Open sind nicht in Gefahr», sagte sie damals. Eigentlich wollte sie ab kommender Woche in New Haven angreifen, als Vorbereitungsturnier für Flushing Meadows. Doch auch dieses findet nun ohne die Schweizerin statt.

Für Bacsinszky rückt Pauline Parmentier (31, WTA 98) ins Hauptfeld der US Open, Katarzyna Piter (26, WTA 236) darf neu an der Quali teilnehmen. (leo)