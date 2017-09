Brutalo-Rot für Ravet: Hoffenheim macht die Bayern platt!

Hoffenheim – Bayern München 2:0

Mega-Sieg für die TSG 1899 Hoffenheim und Jung-Trainer Julian Nagelsmann! Die Kraichgauer gewinnen zuhause mit 2:0 gegen den grossen FC Bayern. Und dies nicht mal unverdient. Mann des Abends mit zwei Toren auf Seiten der Hoffenheimer ist Mark Uth. Der 1899-Stürmer trifft jeweils in der 27. und in der 51. Minute. Die Bayern können nicht mehr reagieren. Auf Seiten von Hoffenheim sieht der Schweizer Nati-Spieler Steven Zuber eine Gelbe Karte und wird in der 69. Minute ausgewechselt.

Freiburg – Dortmund 0:0

Ex-YB-Flügel Yoric Ravet gibt sein Freiburg-Debüt und schreibt dabei ein unrühmliches Kapitel Bundesliga-Geschichte. Nach 28 Minuten verpasst der Franzose Dortmunds Schmelzer einen üblen Tritt. Zuerst gibts Gelb, doch dann schaltet sich der Video-Schiri ein. Rot für Ravet – völlig zurecht. Zu Zehnt wehren sich die Breisgauer danach aber tapfer gegen anstürmende Dortmunder (mit Bürki im Tor) und ringen dem Favoriten einen Punkt ab. Auch, weil bei der Video-Konsultation nach einer strittigen Szene im Freiburger Strafraum kurz vor Schluss kein Penalty verhängt wird.

¡ EL VAR! #BundesligaxFOX Ravet le aplicó una durísima patada a Schmelzer y tras revisar la jugada, el á https://t.co/UJ5EUHjM7y — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 2013-07-22 14:22:09.0

Mainz – Leverkusen 3:1

Wendell lanciert Kohr, der bringt Leverkusen (mit Mehmedi) in Führung. Der Ausgleich fällt kurz vor der Pause und aus dem Nichts: Muto trifft per Seitfallzieher. Dann legen die Mainzer (mit Fabian Frei) nach: Diallo köpft nach einem Freistoss von Öztunali auf den kurzen Pfosten. Öztunali ist es auch, der sich 20 Minuten vor Schluss im Bayer-Strafraum behauptet und für Serdar auflegt, der das 3:1 macht.

Wolfsburg – Hannover 1:1

Traumtor in der VW-Stadt! Didavi zirkelt einen Freistoss direkt in die Maschen (52.). Der Ausgleich im Niedersachsen-Derby fällt durch Harnik, der nach einem Tohuwabohu im Strafraum vor dem Wolfsburger Tor schliesslich per Hacke sowohl einen Abwehrspieler als auch Goalie Casteels tunnelt.

Gladbach – Frankfurt 0:1

Die Borussia taucht daheim gegen die Eintracht – 0:1 nach einem Tor von Kevin-Prince Boateng. Der Nati-Spieler Ghanas erwischt Yann Sommer mit einem Flachschuss (13.). Das Tor widmet Boateng Abdelhak Nouri. Der Ajax-Profi brach im Juli bei einem Test gegen Werder Bremen zusammen – trotz rascher Reanimierung erlitt er bleibende Hirnschäden. Boateng schoss zuvor bereits das vermeintliche 1:0 – wegen einer Offsidestellung zählte es nicht. Gladbach? Drückt erst nach der Pause, prallt an der guten Frankfurter Abwehr jedoch ab – und bleibt im vierten Spiel in Serie gegen die Eintracht torlos. Die Gladbacher Sommer, Nico Elvedi und Denis Zakaria (bis zur 59.) stehen ebenso in der Startelf wie Gelson. Der Frankfurter wird verwarnt und muss nach 78 Minuten raus.

Augsburg – Köln 3:0

Der Isländer Alfred Finnbogason erlegt den 1. FC Köln mit einem Dreierpack (22., 32. 94.). Die Kölner kassieren die dritte Pleite im dritten Spiel und sind fünf Tage vorm Europa-League-Spiel bei Arsenal, dem ersten Europacup-Spiel seit 25 Jahren, in bedenklicher Form. Augsburg-Goalie Marwin Hitz hat früh im Spiel Glück, dass ein Bock unbestraft bleibt. Ein schlampiges Zuspiel landet beim Gegner – doch der Kölner Cordoba macht nix draus. Sinnbildlich für den FC an diesem Samstag. (eg/mis)

