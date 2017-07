Erstmals über 50 Millionen Preisgeld: An den US Open wird das Verlieren lukrativer

Auch in diesem Jahr erhöhen die US Open das Preisgeld. Die Tennis-Stars kassieren im Schnitt neun Prozent mehr als 2016. 50,4 Millionen Dollar beträgt die Gesamtsumme. Im Vorjahr waren es 46,3 Millionen. Die Champions in den beiden Einzeln erhalten je einen Check in der Höhe von 3,7 Millionen, ein Plus von 200'000 Dollar.

Querbeet durch alle Runden gibts mehr zu holen. Wer in der 1. Runde als Verlierer schon ausscheidet, darf sich in New York mit einem Zustupf von 50'000 Dollar trösten. Immerhin 6700 Dollar mehr als vor einem Jahr.

Um eine solche Summe zu verdienen, muss man beispielsweise beim aktuell laufenden ATP-Turnier in Bastad den Final erreichen.

Besonders für die Spieler der hinteren Regionen um Plätze um 100 in der Weltrangliste, die sich knapp qualifizieren, zahlt es sich langsam aus. Wer es bei allen vier Grand Slams ins Hauptfeld schafft, legt eine solide Basis fürs Portemonnaie.

In Wimbledon betrug das Preisgeld für ein Erstrunden-Aus dieses Jahr umgerechnet 43'000 Franken. Die US Open starten am 28. August.