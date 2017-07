Es herrschen eigentlich eher dunkle Zeiten im «schönen Spiel», wie die Engländer ihre Erfindung, den Fussballsport nennen. Dunkle Machenschaften, mafiöse Strukturen, gierige Spielerberater, profitgeile Investoren und horrende Geldsummen scheinen immer mehr den Fussball zu verfressen.

Einer aber setzt nun ein Zeichen in die Gegenrichtung: Wayne Rooney (31)!

Der englische Stürmerstar – in den letzten 13 Jahren für Manchester United auf Torejagd – wechselt auf die neue Saison hin zurück zu seinem Liverpooler Jugendklub Everton. Der Knaller dieses heissen Transfersommers zeigt: Es gibt sie also doch noch, die wahre Liebe im knallharten Fussballbusiness.

Denn Rooney entscheidet sich mit diesem Wechsel für den Fussball statt fürs Geld. Klar, Rooney hat natürlich mächtig Knete auf der hohen Kante. Dennoch hätte der Stürmer, der bei ManUtd rund 370'000 Franken pro Woche einstrich, beispielsweise in China weit höhere Summen verdienen können. Chinesische Klubs boten ihm einen Lohn von 600'000 Franken pro Woche an. Auch aus den USA lagen ihm lukrative Offerten vor.

Rooney erliegt dem Lockruf nicht. Stattdessen kehrt er zurück in den Goodison Park, das Stadion des FC Everton, für den er damals 2002 als 16-Jähriger sein Premier-League-Debüt gab und sich da gleich mal mit einem Hammer-Tor gegen Arsenal in die Herzen der «Toffees»-Fans schoss. In Rooneys Portemonnaie fliesst jetzt aber nur noch die Hälfte seines United-Lohns.

Dass er nun zurück ist, verdanken die Everton-Fans unter anderem auch ihrem sanftmütigen Klubboss Bill Kenwright (71), der sagt: «Klar bin ich ein Romantiker. Ich würde auch gerne Legenden wie Bob Latchford (66) oder Dick Hickson (†84) zurückholen, wenn ich könnte!»

Nun ists erst mal Rooney. Und der verrät zum Beweis seiner Liebe: «Ich schlief während den 13 Jahren in Manchester immer im Everton-Pyjama! Es fühlt sich so gut an, zurück zu sein.» Und er lächelt dabei über beide Ohren.

«Aber», so Rooney, «ich komme nicht nur zurück, weil ich ein Fan dieses Klubs bin. Ich spüre auch, dass es hier richtig vorwärts geht und wir etwas erreichen können.»

Auch die Liebe will halt schöne Früchte tragen. (wst)

