Ex-FCB-Boss bald in Bundesliga? Leverkusen heiss auf Bernhard Heusler!

Das wäre der Schweizer Transfer-Hammer des Sommers: Bayer Leverkusen will offenbar Bernhard Heusler verpflichten! Das schreibt die «Basler Zeitung» am Dienstagmorgen.

Heusler, der erst gerade Ende letzter Saison beim FCB sein Amt als Präsident unter Lobesgesängen abgab, weilte noch zusammen mit Ex-Kollegen aus dem FCB-Vorstand in den Ferien in Florida, könnte demnach schon bald in Deutschland seinen neuen Job antreten.

Der langjährige FCB-Präsident sei «ein heisser Kandidat» in Leverkusen, wo er «führender Kopf in der Bayer-Geschäftsführung» werden könnte. Er soll dort Michael Schade (64), der im Januar in Pension geht, ersetzen.

Der Stuhl von Sportdirektor Rudi Völler (57) stehe unterdessen nach einer verpatzten Saison (Platz 12) nicht mehr so sicher, wie auch schon.

Dennoch solle Völler beim Pharma-Klub – also Leverkusen – bleiben. Heisst: Laut «BaZ» stehe nur Heusler bei Bayer zur Diskussion. Sein ehemaliger Sportdirektor Georg Heitz (47) sei kein Thema.

In zwei Wochen jedenfalls beginnt die neue Bundesliga-Saison. Ob mit Heusler, oder ohne. (wst)