Ex-FCB-Boss Bernhard Heusler über Matias Delgado: «Bescheiden, hilfsbereit, loyal!»

Die hochemotionale, tränenreiche Abschiedsrede von Matias Delgado hallt auch Tage später noch durchs Joggeli, unter anderem bedankt sich der Argentinier bei Ex-Präsident Bernhard Heusler, der ihm die Möglichkeit gegeben habe, wieder auf höchstem Niveau Fussball zu spielen. Im Sommer 2013 holt Heusler Delgado aus der Wüste Katars zurück an den Rhein, der Rest ist Geschichte, vier Meistertitel und etliche internationale Sternstunden folgen.

Auf die Bedeutung Delgados für den Verein angesprochen, sagt Heusler zu BLICK: «Mati hat einen ganz besonderen Platz in der von vielen Persönlichkeiten und tollen Fussballern geprägten FCB-Geschichte verdient! Seine Genialität und Spielfreude auf dem Platz hat er vereinigt mit einer so unglaublich bescheidenen, hilfsbereiten und loyalen Art daneben. Er war der würdige Nachfolger von Marco Streller als Captain, was eigentlich Alles sagt.»

Delgado sei im Jahre 2003, quasi zeitgleich mit ihm zum FCB gekommen, drei Jahre später spült sein Verkauf zu Besiktas den Baslern 7,5 Millionen Franken in die Kassen. «Dieser Transfer war sicher etwas vom menschlich Schwierigsten, wir sassen damals viel zusammen, auch mal in meinem Garten», sagt Heusler. Delgados Abgang sei ihm damals nicht leicht gefallen.

Nun, 11 Jahre später, sagt der Captain dem FCB zum zweiten Mal Adios.