5:0-Bayern-Sieg bei Heynckes-Debüt: Jupp jubelt wieder!

Bayern München – Freiburg 5:0

Nur etwas mehr als sechs Minuten dauert sein 1012. Bundesliga-Spiel (als Spieler und Trainer) – und schon jubelt der Jupp! Zum ersten Mal wieder nach vier Jahren Pause. Das Tor aber schiessen nicht die Bayern – es ist Schuster, der das Heimteam unglücklich per Eigentor in Führung bringt (7.). «Wir haben zu viele Gegentore bekommen», fand Heynckes vor dem Spiel die Bayern-Schwachstelle. Und tatsächlich hat der SC Freiburg die eine oder andere gute Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Aber: «Vorne haben wir so viel Klasse, da geht immer etwas», sagte Jupp. Und so erhöhen die Bayern kurz vor der Pause auch auf 2:0 (42.), Coman versenkt einen Abpraller per Kopf. Nach dem Seitenwechsel schiesst Thiago das 3:0, der Sack ist bereits zu. Lewandowski mit dem 4:0, Kimmich mit dem 5:0 – und Jupp jubelt beim Debüt über drei Punkte!

Dortmund - RB Leipzig 2:3

Die entscheidende Szene in einem unglaublich spektakulären und hitzigen Spitzenspiel: BVB-Sokratis fliegt nach einer Notbremse vom Platz, den fälligen Penalty verwandelt Franzosen-Flitzer Augstin zum 3:1 für die Bullen (49.). Zwar kommt Dortmund gegen ab der 56. ebenfalls dezimierte Leipziger (Gelb-Rot für Ilsanker) und einem Elfer-Tor von Aubameyang nochmals ran, der Ausgleich fällt aber nicht mehr. Während Mvogo bei Leipzig auf der Bank sitzt, steht Bürki bei Dortmund zwischen den Pfosten. Der Berner kommt nach der frühen BVB-Führung (4./Aubameyang) beim Ausgleich durch Sabitzer zu spät aus dem Tor und lässt den Österreicher ungestört einköpfeln (10.).

Hannover 96 - Frankfurt 1:2

Schon in der 10. Minute freuen sich die Gäste über die Führung. Haller ist für Frankfurts 1:0 besorgt. Vor der Pause aber nickt Sane zum Ausgleich ein – der Assist per Ecke gehört Pirmin Schwegler, dem einzigen Schweizer auf dem Platz (Gelson Fernandes fehlt bei Frankfurt verletzt). Die drei Punkte aber holt sich die Eintracht. Rebic trifft in der 90. Minute spät zum Sieg.

Hertha Berlin - Schalke 0:2

Mit Nati-Stürmer Breel Embolo auf der Bank startet Schalke 04 im Berliner Olympiastadion bei der Hertha, die ohne den verletzten Valentin Stocker antritt, Fabian Lustenberger sitzt auf der Bank. Und die Königsblauen spielen nach einer Roten Karte gegen Herthas Haraguchi ab der 44. Minute in Überzahl, gehen in der 54. Minute durch einen Goretzka-Penalty in Front. Burgstaller macht mit dem 2:0 in der 78. Minute den Deckel drauf. Embolo bleibt ohne Einsatz. Speziell: Die Herthaner gehen – genauso wie Sportler in den USA – kurz nach dem Anpfiff geschlossen auf die Knie um gegen Donald Trump zu protestieren.

Hoffenheim - Augsburg 2:2

Das Schweizer Duell zwischen Hoffenheims Steven Zuber und Augsburg-Goalie Marwin Hitz endet ohne Sieger. Hubner bringt das Heimteam per Kopf in Führung (52.), Gregoritsch trifft zum Ausgleich (75.). Und mit einem Supertreffer – Hitz ist ohne Chance – schiesst Uth (85.) die TSG 1899 zum vermeintlichen Sieg. Doch ein Eigentor von Vogt (89.) bedeutet die Punkteteilung.

Mainz - Hamburg 3:2

Schon in der 2. Minute gehen die Gäste in Front: Maxim schiesst das 1:0 für den HSV. Doch dann dreht Mainz – ohne Fabian Frei (Bank) – das Spiel. Walace (9.) mit dem Ausgleich. Bell kurz nach der Pause mit dem 2:1 (52.), Latza in der 58. Minute mit dem 3:1. Ein Handspenalty in der 92. Minute durch Salihovic für den HSV ist nur noch Makulatur.

+++ Der Freitag +++

Stuttgart – Köln 2:1

Die Kölner Serie ist gerissen: 21 Jahre waren sie beim VfB Stuttgart ungeschlagen, zuletzt verloren sie da am 8. September 1996. Dieses Mal siegt der VfB 2:1 – dank eines Tors in der 92. Minute durch Ex-Sion-Spieler Chadrac Akolo. Ex-Lugano-Stürmer Anastasios Donis ist für die Stuttgarter Führung besorgt (38.). Dominique Heintz trifft für Köln zum zwischenzeitlichen 1:1 (77.).