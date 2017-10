Ex-Trainer möchte ihn ins Wallis locken: Sion will Gashi!

Sion-Trainer Paolo Tramezzani hat gerade mal 12 Pünktchen aus 11 Spielen geholt. Es ist klar, dass ein Trainer im Wallis in einer solchen Konstellation unter Druck oder gar vor dem Aus steht.

Und in der Not denkt der FC Sion an einen ehemaligen Torschützenkönig. Wie BLICK erfuhr, steht Shkelzen Gashi (29) ganz oben auf der Wunschliste der Walliser. Der Albaner schoss vor drei Jahren 19 Treffer für GC, in der Saison darauf 22 Tore für den FC Basel.

Gashis Millionen-Gehalt

Tramezzani kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten in der albanischen Nationalmannschaft, wo der Italiener Co-Trainer von Coach Gianni De Biasi war.

Doch wie realistisch ist ein Transfer von Gashi zurück in die Schweiz? Der Stürmer hat sich in Denver, wo er seit Februar 2016 bei den Colorado Rapids unter Vertrag steht, hervorragend eingelebt und fühlt sich wohl.

Und für Sion dürfte es sehr schwer werden, Gashis Gehalt (er hat einen Vertrag bis 2020) zu stemmen. In der MLS sind die Löhne öffentlich. Im Jahr 2017 verdiente Gashi offiziell eine Million und 635 708 Franken plus 75 Rappen. In Zahlen: 1'635'708.75 Fr.

Da müsste Präsident Christian Constantin das dicke Portemonnaie auspacken.