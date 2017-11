Ex-Trainer rechnet mit Boris Becker ab: «Du bist grössenwahnsinnig geworden»

Am Mittwoch feierte Boris Becker seinen 50. Geburtstag. Doch es gibt nicht nur Gratulationen für den Jubilar. Richard Schönborn (84), Beckers ehemaliger Juniorenförderer beim Deutschen Tennis-Bund (DTB), schreibt dem sechsfachen Grand-Slam-Sieger in der «Welt» einen offenen Brief. Und der hat sich gewaschen.

«Du bist abgehoben» schreibt Schönborn. «Die Millionen, der dauernde Kontakt mit den Grössen dieser Welt, das High-Society-Leben, die Huldigungen, das allgemeine Überbewerten Deiner Person und vieles mehr hat Dich dazu gemacht, was Du heute bist. Du hast Dich nie richtig eingeschätzt, Du bist abgehoben, bist grössenwahnsinnig geworden, hast die Selbstkontrolle und realistische Selbsteinschätzung verloren.»

Harte Worte gegen Becker, der dieser Tage das britische Finanzamt am Hals hat. 61 Millionen Euro soll der dreifache Wimbledon-Sieger, der heute als TV-Experte für die Sender Eurosport und BBC arbeitet, seinen Gläubigern schulden.

Schönborn ärgert sich vor allem auch darüber, dass Becker den Eindruck erwecke, vom Verband nicht richtig gefördert worden zu sein. «Wodurch bist Du dann mit 17 Jahren Wimbledonsieger geworden? Hat der liebe Gott Dich von heute auf morgen gesegnet?»

Er habe die TV-Dokumentation «Boris Becker – der Spieler», welche die ARD diese Woche ausstrahlte und die SRF 2 heute Abend (20.10 Uhr) zeigt, noch gar nicht gesehen, so Schönborn zu «Bild». «Aber Boris hat schon oft gesagt, dass er nicht genügend gefördert wurde. Das ist eine Frechheit! Damit muss Schluss sein! Das ist eine Beleidigung für ein ganzes Trainer- und Betreuerteam, das ihn gefördert hat. Boris ist doch nicht mit einem Fallschirm ins Wimbledon-Finale geflogen.»

Und Becker? «Herr Schönborn, ich habe grossen Respekt vor ihrem Alter und glaube nicht, dass sie auf Twitter sind. Aber ich lasse Sie in Frieden», schreibt dieser etwas kryptisch auf Twitter. «Mein erster Trainer war meine Schwester Sabine, mein erster und letzter Verbandstrainer war Boris Breskvar, mein Bundestrainer war Günther Bosch.» (eg)