Monza-Quali fällt fast ins Wasser: Hamilton holt sich im Regen-Chaos die 69. Pole-Position!

Was für ein Regen-Chaos in Monza! Sieben Mal (!) muss die Quali wegen der heftigen Regenfälle verschoben werden. Dann wird doch noch gefahren – Lewis Hamilton holt seine 69. Pole-Position – und ist so alleiniger Rekordhalter. Der Brite ist Erster vor dem Red-Bull-Duo Verstappen und Ricciardo. Die Sensation ist damit perfekt: Lance Stroll rückt im Williams in die erste Startreihe, während beide Ferraris zuhause in der 3. Startreihe sind.

