Ein Goalie aus der Amateur-Abteilung des FC Wil wurde wegen fahrlässige Körperverletzung verurteilt. Er habe im Mai 2016 in einer Viertliga-Partie einen Gegenspieler mit gestrecktem Bein am Knie verletzt, schreibt das «St. Galler Tagblatt».

Der verletzte Spieler musste damals sofort ins Spital und dort unters Messer. Er wird nie wieder Fussballspielen können. Dieses Jahr musste er sich ausserdem einer zweiten Operation unterziehen, um sich die Platten und Schrauben entfernen zu lassen.

Das Urteil für den Goalie: eine Geldstrafe von zehn Tagessätzen à 30 Franken, bedingt ausgesetzt auf zwei Jahre. Zudem muss er dem Opfer Schadenersatz in der Höhe von 6111.10 Franken zahlen, schreibt das «Tagblatt» weiter. Der Wil-Keeper wusste um das von ihm ausgehende Verletzungsrisiko, begründet die Staatsanwaltschaft diesen Entscheid. «Durch eine andere Abwehraktion, namentlich durch Hineinrutschen mit den Händen voran, durch Hineinrutschen mit dem Fuss am Boden oder durch Zulassen eines Tores wäre die Verletzung vermeidbar gewesen», heisst es in der Anklageschrift.

Der Torhüter hätte sein Bein 60 bis 90 Zentimeter über dem Boden gehabt. Der Angeklagte verneint dies aber. Ein Bein sei am Boden gewesen, das andere maximal 30 Zentimeter über Boden. Er habe zudem den Ball berührt.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Noch ist offen, ob es angefochten wird. (mam)

Sport-Fälle für die Justiz

Bekannte Sport-Fälle für die Justiz: Miller, Chapuisat und Antisin wurden verurteilt, Wieser und ein Golfer in Kyburg blieben ungestraft.

Pierre-Albert Chapuisat/Lucien Favre (Fussball, 1985): Chapuisat wird wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung nach einem Tackling verurteilt.

Misko Antisin/Pjotr Malkow (Hockey, 1993): Der damalige Zug-Stürmer Antisin wird wegen eventualvorsätzlicher Körperverletzung durch Kniestich verurteilt.

Kevin Miller/Andrew McKim (Hockey, 2000): Miller wird für sein Foul wegen vorsätzlicher einfacher und fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt. In den USA muss er McKim 1,6 Mio. Dollar Schadenersatz zahlen.

Golfplatz Kyburg ZH (2010): Ein abgeschlagener Ball trifft einen anderen Golfer im Gesicht und verletzt diesen. Der Geschädigte will Schadenersatz, scheitert aber vor allen Instanzen.

Sandro Wieser/Gilles Yapi (Fussball, 2014): Die Staatsanwaltschaft erlässt gegen Aaraus Wieser wegen seines Fouls an FCZ-Yapi einen Strafbefehl wegen eventualvorsätzlicher einfacher und fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Das Verfahren wird eingestellt, nachdem Yapi und der FCZ ihre Strafanträge zurückziehen.